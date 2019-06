Pérez Calvo (C's): "Estoy convencido de que la opción de Lambán es un pacto por la izquierda"

Daniel Pérez, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Aragón, ha insistido en La Rebotica, en Radio Zaragoza, que él busca un acuerdo con PP y el PAR para el ejecutivo aragonés.

Pérez ha repetido que en ese gobierno no podría estar Vox, y piensa que este partido tendría que apoyar la investidura. Prevé que la ejecutiva nacional de Ciudadanos seguirá rechazando la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos y municipales pero, además, añadía que "también Vox ha dicho que quiere estar, o tener más presencia, allí donde su resultado electoral le permita sacar pecho, y creo que en el caso de Aragón, por lo que he escuchado a algún dirigente de Vox, no se están planteando esa entrada a las instituciones".

Daniel Pérez defiende que en ese gobierno de centro derecha esté el PAR, "con peso, con presencia y protagonismo, no estar simplemente de rebote y de cualquier manera". El candidato de Ciudadanos, ahora mismo, no plantea un acuerdo con el PSOE, aunque cree que los socialistas tampoco lo buscan. Según señala Pérez Calvo, "ni durante la campaña ni después he recibido un solo guiño por parte del PSOE y estoy convencido de que la opción de Lambán fue, es y sigue siendo la de un pacto por la izquierda".