Llega la EVAU: "No es más complicado que lo que ya han conseguido"

Cuenta atrás para la celebración de la temida EVAU, la selectividad. Mañana, martes, comienzan las pruebas a las que se presentan 6.165 estudiantes, son unos 200 más que el año anterior debido a que han aprobado más el Bachillerato.

Aunque en 2018 la superaron el 96 % de los que se presentaron, los estudiantes no consiguen evitar los nervios debido a la dura batalla que tienen que librar para conseguir superar las notas de corte.

Por eso no está de más un consejo, y menos se viene de Nuria Casalé, que obtuvo el pasado año un 13,96: fue la nota más alta. "Sobre todo, que confíen en sí mismos, los nervios no son buenos y llevan todo el año preparándose; no pueden estar más preparados de lo que ya están", apunta. Por eso, "que confíen en lo que saben" porque "al fin y al cabo, es otro paso para dar y no es más complicado que lo que ya han conseguido". Simplemente, "confianza y hacerlo lo mejor posible".

Mañana, martes, se celebra la prueba obligatoria con Historia de España, Lengua Española e Inglés , además de una asignatura, también obligatoria dependiendo de la modalidad de Bachillerato que han cursado. A partir de aquí la fase voluntaria para subir del 10 al 14. Las asignaturas puntuan más o menos según el grado que se va a cursar.

Son más los estudiantes que se examinan, y también aumenta el número de alumnos con necesidades educativas especiales que concurren a la EVAU a los que tienen que adaptar la prueba a su discapacidad.