Los patinetes eléctricos, fuera de las aceras

A partir de este martes, como norma general los patinetes eléctricos deberán circular por carriles bici y calles pacificadas, aunque no en todas. Desde la Asociación Zaragoza en Patinete, Josán Casabona asegura que se trata solo de las de un único carril y teniendo en cuenta que los carriles especiales, como por ejemplo por los que circula el bus, no cuentan.

Sin embargo, desde esta asociación hubiesen preferido que se hubiera equiparado a la normativa de las bicicletas ya que, según Juan Bruno "existen infinitud de calles en Zaragoza que se bifurcan en dos carriles siendo pacificadas, tramos de 15 metros, tramos que se cortan" obligando a los usuarios a bajarse y subir a la acera.

La ordenanza también regula el aparcamiento de estos vehículos de movilidad personal o compartida. Se podrán dejar en aparcamientos específicos o anclados al mobiliario urbano. También en aceras siempre y cuando no supongan un obstáculo. De no ser así la multa oscila entre los 36 y los 200 euros. Y en principio va a la empresa de alquiler aunque siempre podrá determinar quién lo ha utilizado. En el caso de particular se avisa a la grúa

En cualquier caso desde Zaragoza en Patinete piden un tiempo de información y aviso por parte de la policía municipal