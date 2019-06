Violeta Barba renuncia al acta de concejala y vuelve a la abogacía

Violeta Barba, que se presentó como cabeza de lista de Podemos Equo al Ayuntamiento de Zaragoza, renuncia al puesto en el consistorio de la capital aragonesa. Una decisión, ha insistido, que es personal.

Lo ha anunciado en la sede de Podemos en Zaragoza, con el apoyo de parte de la Ejecutiva, y compañeros de lista municipal. Tras los resultados obtenidos en los comicios autonómicos y municipales, dice que la ciudadanía ha enviado un mandato, que es que "Podemos se reinvente".

Para eso, "hace falta un análisis y un debate sosegado en Podemos", en Aragón y en España, que hay que "pararse a pensar y que es necesario un empuje y una mente clara" que ella, ahora, no tiene. Por eso, "he decidido que no tomaré el acta como concejala y volveré a mi profesión habitual de abogada laboralista". Considera que "es lo más honesto dado el mensaje que nos ha enviado la ciudadanía y, sobre todo, viendo la necesidad de empuje intacto que necesita nuestra organización y que creo que yo ya no puedo aportar con igual entusiasmo, o con igual entusiasmo que puede aportar otros compañeros y compañeras", que son "exactamente igual de válidos y válidas que yo". Eso sí, no deja Podemos y seguirá participando en política, ha incidido.

Podemos Equo sacó 2 concejales en Zaragoza. La vacante que deja Violeta Barba pasa al número 3, Amparo Bella, que ha sido diputada en la pasada legislatura en las Cortes de Aragón. El número 2 fue Fernando Rivarés.