Caballero: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Ha tenido un comportamiento ejemplar. Pablo Caballero, que cumple contrato el próximo 30 de junio, fue protagonista el domingo en la zona mixta del Gran Canaria después del partido del Almería ante Las Palmas. El delantero argentino ha demostrado una enorme profesionalidad durante toda la temporada.

El entrenador del Almería dijo que no contaba con él en el mes de agosto después de jugar un partido amistoso en Santo Domingo ante el CD El Ejido. Aquel día fue señalado públicamente. Caballero supo aquel día de mucho calor en Almería que sería una temporada complicada a nivel personal, pero prefirió aguantar y quedarse.

No se ha sentido protagonista porque ha tenido muy pocos minutos y muchas convocatorias fuera, muchos partidos desde la grada del Estadio de los Juegos Mediterráneos y un buen número de jornadas viendo al Almería desde el banquillo. Ahí es donde se demuestra un profesional y Pablo ha sido un 'caballero' dentro y fuera del campo, con sus virtudes y defectos como futbolista, pero siempre dándolo todo por el escudo del Almería.

Marcó un gol legal, pero fue anulado: "El árbitro no lo ha dado como válido, fue una disputa, nada más, él es quien determina las cosas. El gol fue lindo, yo lo canté, pero...".

Lamenta haber jugado poco: "Es una pena que haya tenido pocos minutos. Se me hizo un año cuesta arriba porque arranqué desde atrás. Espero terminar jugando y sentirme bien. Arrancó todo muy mal, pero jamás bajé los brazos, siempre sumé para el equipo. Fui profesional 100% y me voy con la cabeza bien alta".

Lo ha pasado mal: "Hace unos días estuve con un amigo y me comentó que me veía triste, y es verdad. Me da pena la situación, como se dio todo. Me entristece que llegue mi partido cuando la Liga está acabando, pero con la cabeza bien alta".

El primer año de rojiblanco fue malo: "Tuve mala suerte con tantas lesiones y nunca encontré mi lugar. Cuando mejor estaba no me tocaba jugar. Siempre tuve un jugador por delante, así lo he sentido, y este año se puso todo cuesta arriba. Decidí quedarme porque pensé que podría pelear, ayudar...".

El delantero de la eterna sonrisa, feliz... y no juega: "Soy así porque ante todo quiero ser un ejemplo para mi familia, mis hijos, mis compañeros, quiero apoyar la cabeza en la almohada y estar tranquilo y gracias a Dios hago eso".

Fue directo: "Me ha tocado tragármela y ya está; borrón y cuenta nueva".

El míster no seguirá y llegará otro: "No sé si hay alguna opción de seguir, eso no depende de mí. Tanto mi familia como yo estamos encantados de Almería, del club... de todo, pero eso no pasa por nosotros. Si me dieran a elegir me quedaría en el Almería. Nadie me ha llamado del Almería".