La DGT y Aspaym conciencian a los conductores

En esta primera semana del mes de junio la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevará a cabo controles para detectar el consumo de alcohol o drogas al volante. Colaborarán también las policías locales de la provincia en esta operación especial que coordina la Dirección General de Tráfico y que tiene como finalidad se concienciar del riesgo que conlleva conducir bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas para los propios conductores y también para el resto de usuarios de las carreteras.

El año pasado se realizaron más de 60.000 pruebas en la provincia para detectar el consumo de estas sustancias al volante. Unos 500 conductores dieron positivo en alcohol y unos 400 en drogas. La DGT insiste en que eses consumo, el exceso de velocidad y las distracciones son las principales causas de accidente.

En esta campaña colabora ASPAYM, la asociación de personas con lesión medular. Voluntarios que están en silla de ruedas como consecuencia de un accidente de tráfico se acercan a los conductores en alguno de los controles de la Guardia Civil para hablar con ellos y para hacerles ver las consecuencias que tiene un accidente.

Ángel de Propios lleva años como voluntario en estas campañas y dice que trata de explicar que "no merece la pena" tomar riesgos al volante. No solo consumiendo alcohol o drogas. También se corren riesgos mirando el móvil. O no respetando los tiempos de descanso. "Yo tengo la experiencia de estar en silla de ruedas por un accidente de tráfico por quedarme dormido al volante", recuerda.

El año pasado en el Hospital General de Parapléjicos de Toledo ingresaron 279 personas, el 13% de ellos tras sufrir un accidente de tráfico. No hablamo solo de adultos, también hay niños que sufren lesiones medulares por no ir bien anclados al vehículo.