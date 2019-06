El SESCAM activa un dispositivo de hospitalación a domicilio con 20 pacientes psiquiátricos

Innovador dispositivo el que ha puesto en marcha el SESCAM en el área de Ciudad Real. 19 pacientes con patología psiquiátrica están siendo tratados en su domicilio con resultados positivos.

Se trata de personas que reúnen todas las características para estar ingresadas en la unidad de agudos del hospital general de Ciudad Real, a los que se les ofrece un tratamiento de forma multidisciplinar sin sacarlos de su círculo familiar, ni de su casa, evitando así el ingreso o abreviar el tiempo de hospital.

Luis Beato, jefe de Psiquiatría del hospital general de Ciudad Real / Cadena SER

Programa voluntario

El jefe de Psiquiatría el Dr Luis Beato explica que es un programa voluntario, que cuenta con la aceptación tanto del paciente como de su familia, con el que se busca mantener su proyecto vital, teniendo en cuenta que el ingreso a veces supone el aislamiento de la persona, tanto en el ámbito laboral como familiar.

La experiencia, señala, está resultando satisfactoria. Estos pacientes son visitados por los facultativos y en la mayoría de los casos se sienten muy contentos de recibirlos en su ambiente; al médico le permite conocer mejor su entorno para elaborar un diagnóstico más preciso y también a la familia, para manejar mejor la enfermedad.

El Dr Beato insiste que estos pacientes no necesitan métodos sofisticados ni tratamientos especiales que no puedan recibir en su domicilio. Reitera que en los casos que no es factible siguen hospitalizados.

AUDIO| Aquí la entrevista completa con el Dr. Luis Beato, Jefe Psiquiatría del Hospital General de Ciudad Real: