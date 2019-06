"No vamos a ser un felpudo. O estamos en la mesa de negociación o entrará la izquierda"

A 12 días para que se constituyan los ayuntamientos, seguimos sin saber demasiado de las negociaciones para constituir Gobierno en el Consistorio de la capital. A la espera de conocer la decisión de Ciudadanos, el concejal electo de Vox, Antonio De Miguel, le ha lanzado un órdago tanto al partido de Albert Rivera como al Partido Popular.

"Nosotros no vamos a ser una alfombra ni un felpudo al que pisar", asegura en una entrevista en SER Guadalajara. "No nos vale lo que ocurrió en Andalucía. Si hay faltas de respeto, soberbia, ninguneo o desprecio por alguna de las partes, sobre todo por parte de Ciudadanos, Vox Guadalajara no aceptará esas negociaciones y no habrá apoyo y entrará la izquierda en consecuencia. Lo tenemos muy claro en toda España y en Guadalajara".

Vox ha entrado por primera vez en el Ayuntamiento de Guadalajara con 2 concejales gracias a los 3.231 votos conseguidos el 26 de Mayo. Si Ciudadanos opta por el PSOE, su papel será irrelevante, pero si la formación naranja opta por un gobierno de centro-derecha, los votos del partido de Abascal serán imprescindibles.

De Miguel señala que no es imprescindible entrar en el Gobierno, pero que no se van a conformar con ser espectadores de un acuerdo entre los otros dos partidos. "Nosotros estamos dispuestos a entrar el Gobierno y nos gustaría, pero lo que exigimos sí o sí es estar presentes en la mesa de negociación. Tenemos que estar, nos tienen que escuchar y tienen que hablar con nosotros. Esperemos que Ciudadanos no nos vete".

En este sentido, asegura que ya ha mantenido contactos con Antonio Román, candidato del Partido Popular que obtuvo 8 concejales y que solo podría seguir en la Alcaldía sumando a Vox y Ciudadanos. "He hablado con Antonio Román y le he dicho que tendrá nuestro apoyo siempre que exista esa buena voluntad por parte también de Ciudadanos. Creo que Antonio está abierto a que nosotros podamos entrar en el Gobierno, pero esto es muy cambiante".