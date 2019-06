El único alcalde del PP descarta "rotundamente" un pacto con el PSOE en Lanzarote

Sobrevuela la posibilidad cada vez más bajo de un pacto entre el PP y el PSOE para desalojar a Coalición Canaria de las instituciones. Así ha ocurrido ya en algunos municipios de Tenerife y La Palma. En Lanzarote, sin embargo, el único alcalde del PP, Pancho Hernández, ha dado un "no rotundo" a la posibilidad de pactar con el PSOE. "Si me preguntaras a mí el no es rotundo, pero este no es el partido de Pancho, es el Partido Popular. Si desde el PP a nivel insular nos hacen esa invitación el comité de Tías tendría que hablar, pero si me preguntan a mí, el no es rotundo", ha dicho el alcalde en funciones del municipio de Tías.

La Presidenta del PP de Lanzarote, Ástrid Pérez, no descartó la posibilidad de pactar con el PSOE, aunque su preferencia clara es Coalición Canaria. "Me encuentro más cómoda con Coalición Canaria pero es complicado", dijo en SER Lanzarote la semana pasada. Pancho Hernández también prefiere un pacto con Coalición Canaria, "el comité local de Tías tiene mucho que decir, en Lanzarote no lo veo, lo que debe explorar el PP es llegar a acuerdos con Coalición Canaria", ha dicho claramente Pancho Hernández. El PP necesita a dos concejales para formar gobierno en Tías, descartado un pacto con el PSOE, Pancho solo podría apoyarse en Lanzarote Avanza y Podemos. Sin embargo, las relaciones con ambas formaciones son complicadas.