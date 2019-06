"Mi preferencia es un pacto con el PP pero no cierro ninguna puerta", Migdalia Machín

Migdalia Machín asegura que su preferencia es un pacto con el Partido Popular. Sin embargo, la Secretaria General de Coalición Canaria en Lanzarote no cierra la puerta a un pacto con otras fuerzas políticas. "Esperemos que nuestras conversaciones sean fructíferas para formar gobierno, porque obviamente la opción PP-PSOE nos dejaría fuera del gobierno", afirma Machín. "Sería extraño que el PP le diera la opción de gobernar al PSOE en Arrecife", añade.

Migdalia Machín asegura que nos encontramos ante un escenario político de mucha incertidumbre. "Mi obligación es hablar con todos los partidos pero obviamente uno tiene preferencias, la preferencia es el PP porque nuestros pactos con ellos han funcionado, pero no cierro la posibilidad de hablar con otros partidos", explica la Secretaria. Migdalia asegura que no han hablado con el PSOE, por el momento, solo están manteniendo contactos con Ástrid Pérez para intentar cerrar un acuerdo.

Sobre la posibilidad de ceder la alcaldía de Arrecife a Ástrid Pérez, Migdalia Machín asegura que están dispuestos a llegar a un acuerdo, "obviamente tendremos que ver qué estamos dispuestos a dar y a no dar, uno cuando negocia pone líneas rojas, pero la ciudad de Arrecife se merece una estabilidad y esa es la única línea roja que me pongo", explica Migdalia. A la pregunta, "¿cederían la alcaldía de Arrecife al PP sí o no?", la Secretaria General de CC responde: "no podría contestar si o no, obviamente tendría que negociarlo con el PP y las conversaciones de las negociaciones quedan en la esfera de lo privado, se llegue a un acuerdo o no se llegue", zanja la nacionalista.