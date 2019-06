Hoy comienzan los contactos entre el Psoe, como ganador de las elecciones en Canarias y las diferentes fuerzas políticas que tendrán representación en el parlamento de aquí, con el fin de marcar la hoja de ruta para buscar un pacto de gobierno en las islas. Eso será hoy en la capital de Gran Canaria. El Psoe espera que sea esta una semana clave para sacar adelante un pacto que haga presidente a Ángel Víctor Torres. Veremos con quién, aunque el candidato ha insistido que quiere un pacto de izquierdas con los gomeros y sin descartar a Ciudadanos, para sacar del gobierno a CC.

Si el psoe no es capaz de conseguir gobierno, CC también dice que lo va a intentar. Hasta aquí todo normal. Evidentemente alguna solución hay que darle a la gente para evitar unas improbables nuevas elecciones en el archipiélago.

Un acuerdo regional para el gobierno canario con prontitud, cosa no segura, puede aclarar otros pactos a algunos ayuntamientos y cabildos, aunque en esta ocasión no habrá un pacto en cascada o a la fuerza por parte de los partidos, porque han visto como en el pasado no han funcionado. Amén de que se puedan dar algunos por islas.

Así que comienza una semana intensa e interesante donde escucharemos de todo y muy probablemente a algunos dirigentes municipales, insulares o regionales, desdecirse de lo que dijeron en el pasado. Que nadie descarte sorpresas para la constitución de los ayuntamientos el día 15 de Junio, que nos puedan dar pistas hasta erróneas sobre el futuro del resto de instituciones. Todos en Canarias hemos visto burros volando. Todavía el final de la película no lo saben ni los propios protagonistas y eso lo hace aún más interesante.