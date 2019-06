El 'Lega' se fija en Juan Muñoz

El delantero sevillano Juan Muñoz, con contrato en el A.D. Alcorcón hasta 2020, no seguirá la próxima temporada en el equipo alfarero y se marchará traspasado al C.D. Leganés, según han confirmado este domingo a EFE fuentes del club madrileño.

Oscar arnáiz, un año más El C.D. Leganés y el Real Madrid C.F. llegaron a un acuerdo para la cesión durante una temporada más del centrocampista ofensivo Óscar Rodríguez Arnáiz, de 20 años de edad. El futbolista fue uno de los jugadores más destacados la pasada campaña en el conjunto pepinero y disputó un total de 31 partidos.

Juan Muñoz ha sido el jugador más determinante esta temporada con el equipo alfarero con el que ha disputado 37 partidos de Liga, ha marcado 13 goles y ha sumado un total de 3.014 minutos.

El jugador ya no estuvo en el último partido frente al ‘Nàstic’ y no jugará en Granada, para no frustrar su fichaje.

Juan Muñoz, de 23 años, se crió en la cantera del Sevilla F.C., club con el que llegó a debutar en Primera el 8 de febrero de 2015 frente al Getafe C.F. y con el que disputó un total de doce partidos con el primer equipo. Ha militado también en Levante UD y Real Zaragoza CF.