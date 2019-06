Las cuentas de la Junta no incluyen el metro al PTA y avanzan en el trasvase de agua de Marbella a la Axarquía

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado el proyecto de Ley de Presupuestos para lo que resta del año 2019, que asciende a un total de 153.167,489 euros en inversiones para la provincia malagueña y que ha calificado como "riguroso, realista y creíble", añadiendo que es "el más social de la historia".

En su intervención, ha detallado los números a nivel andaluz y provincial, incidiendo en que son el instrumento "claro y evidente para sacar del cajón proyecto olvidados". "Este es el gran mérito: proyectos con nombres y apellidos con respaldo presupuestario", ha sostenido.

La delegada no ha querido hacer comparativas con otras provincias andaluzas pero ha asegurado que Málaga "sale ganando con estos presupuestos". Así, ha indicado que algunas de las partidas son "casi simbólicas" para realizar estudios o reformular los existentes "tras años en el cajón".

Estas cuentas públicas, las primeras del Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, "no engañan a nadie con cuentas no creíbles y que no ejecutan lo presupuestado", como, ha dicho, sucedía con los anteriores gobiernos socialistas: "Sobredotaban las partidas y luego apenas llegaban al 50 por ciento de ejecución".

La cantidad de algo más de 153 millones para la provincia, ha dicho Patricia Navarro, es "inédita desde hace años porque no había una cifra provincializada", algo que se irá haciendo "progresivamente".

La delegada ha detallado las partidas más destacadas, que son para el metro de Málaga, con 29,8 millones, cantidad referida al conjunto del año 2019 y no sólo para la segunda mitad del ejercicio; no obstante, gran cantidad de dicho dinero se ejecutará en el segundo semestre del año. Igual sucede con los 72 millones de euros de gastos de explotación del suburbano, que es anual.

También ha asegurado que las obras se seguirán ejecutando 24 horas los siete días a la semana aunque durante el periodo estival no se hará en las horas centrales por cuestiones "humanitarias" debido al calor. Pese a todo, Navarro ha reiterado que la intención de la Junta es que los trabajos del suburbano "se acaben los antes posible": "Hemos dicho que nunca será antes de un año; pero si hay un retraso a 2021 no será mucho más allá. Más no se puede hacer pero se está al cien por cien para poder terminar".

Igualmente se destinarán 50.000 euros para el carril Bus-VAO al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que se prevé adjudicar en breve. Se trata de una actuación en plazo pero el grueso de la misma se incluirá en los presupuestos de 2020. En materia de Fomento se reservan 20.000 euros para el acceso a la tecnópolis desde la hiperronda; la misma cantidad para la carretera Ronda-San Pedro y para el estudio de viabilidad de la Málaga-Ronda-Campillos respecto al desdoble de la A-357 (Casapalma-Zalea); seis millones para el Puerto Seco de Antequera; 5,4 millones para la variante de Arriate o para actuaciones en los puertos de Marbella o Fuengirola.

Navarro ha incidido durante la rueda de prensa de que se trata de unas cuentas de julio a diciembre y que cumplirán con la regla de gasto y el objetivo de déficit: "Nos acercará al 2020 con el déficit cero".

"Se me ponen hasta los pelos de punta porque sentamos las bases para poder llegar a un superávit en las cuentas públicas andaluzas", ha subrayado la delegada de la Junta en Málaga, quien ha agregado que en el conjunto de Andalucía "se combina la inversión con una bajada de impuestos".

Ha explicado que bajan los impuestos por la modificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones y suben por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. "Bajar impuestos supone generar más empleo y aumentar la base de contribuyentes", ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que este Gobierno "del cambio" genera "confianza".

También ha dejado claro que con estas cuentas se restituye "de manera completa todos los derechos recortados en 2012". "Han tenido que pasar siete años, siete ejercicios presupuestarios, para devolverle al empleado público lo que es suyo", ha manifestado Navarro.

Tal y como se conoció el pasado viernes, las cuentas contemplan inversiones por algo más de 153 millones en la provincia, lo que supone 93 euros de media por habitante.

Así en materia de Salud se incluye una cantidad para la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), 90.000 euros para la reforma y ampliación del centro de salud Málaga-Este de la capital malagueña, aclarando Navarro que se está en conversaciones con el Ayuntamiento para ver cuál es la mejor opción.

También reservan 200.000 euros para construir el centro de salud de Gamarra, en la ciudad malagueña; casi tres millones para el de San Pedro Alcántara (Marbella); 4,2 millones para el Hospital de Estepona, construido por el Ayuntamiento y que debe equipar la Junta de Andalucía.

Otras partidas en materia sanitaria son 1,7 millones de euros para las urgencias del Hospital Regional de Málaga, para reformas en el Hospital Marítimo de Torremolinos; y se incluye, dentro de una bolsa general de inversión, dinero para el futuro tercer hospital de Málaga para que se vise técnicamente el plan funcional elaborado por expertos.

Igualmente, se han reservado 2.834.985 euros para el parque metropolitano de Arraijanal; 200.000 euros para el inicio de los estudios y modelos sobre el río Guadalmedina de Málaga o 337.493 euros para actuaciones de puesta en marcha del tranvía de Vélez-Málaga.

En materia de saneamiento y aguas hay 90.000 euros para el proyecto de la EDAR Norte de Málaga y 1,4 millones para la ampliación de la capacidad del baipás Churriana entre La Concepción y La Viñuela. Según Navarro, "es el primer paso para llevar agua desde donde sobra a donde falta; es un gran proyecto de conexión de las dos cuencas y un compromiso personal del presidente de la Junta, Juanma Moreno".

La restauración y limpieza de cauces (802.000 euros), planes de seguridad en presas y embalses (1,3 millones); 350.000 euros para la prevención de la sequía; 800.000 euros para la mejora de las presas del sistema Guadalhorce; 100.000 euros para medidas contra la avispilla del castaño o 100.000 euros para la protección de la uva pasa son otras de las inversiones previstas por la Junta.

El Museo Picasso Málaga cuenta con 4,3 millones de euros; y para el Sitio de los Dólmenes de Antequera se incluyen algo más de 2,3 millones de euros, para adecuaciones y actividades varias; para el Museo de Málaga se contemplan en las cuentas andaluzas 80.000 euros para actividades y 20.043 euros para difusión y exposiciones temporales de la pinacoteca malagueña. El Festival de Cine de Málaga tiene 150.000 euros y el Consorcio de la Orquesta Ciudad de málaga, 2,4 millones, mientras que el yacimiento de Acinipo, en Ronda, contará con 250.000 euros.

Otras de las partidas incluidas en el proyecto de presupuestos son 14,2 millones de la Agencia Pública Andaluza de Educación para inversiones en infraestructuras; 506.882 euros para rehabilitación y acondicionamiento de sedes judiciales; 1.459.978 euros para subvenciones a municipios turísticos; casi siete millones para la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y 152.000 euros para distintas mejoras en las residencias de tiempo libre de titularidad andaluza.

El presupuesto reserva, asimismo, más de seis millones para el patrimonio natural como inversiones en espacios naturales, conservación, mejora de la biodiversidad, etcétera; 1,2 millones para modernización de instalaciones de centros de mayores y de personas con discapacidad; 381.000 euros para patrimonio histórico y bibliotecas, entre otras partidas.