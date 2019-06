Muchos nervios y sin incidentes en la primera jornada de la EvAU en Albacete

Muchos nervios, mucho sueño y sin apenas incidentes. Así ha transcurrido la primera de las tres jornadas de la prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad, la temida EvAU, que ordenará las notas de los alumnos para acceder a los estudios de grado.

En Albacete, más de 1.800 estudiantes están realizando la antigua selectividad, que ha comenzado con el examen de Lengua y Literatura. "Con las vanguardias, la Generación del 27 o textos periodísticos o científicos", como nos han contado Mónica, Rafa y Pedro, tres amigos que explican que "el examen ha sido más fácil" de lo que esperaban y que tras la primera prueba reconocen estar más tranquilos.

Y para evitar que los alumnos copien, los miembros de los ocho tribunales se afanan en vigilar los exámenes. En Albacete capital hay cinco tribunales y los otros tres en Almansa, Hellín y Villarrobledo. José Antonio Martínez, presidente del tribunal 3 de la capital, explica que "no se permiten equipos ni relojes electrónicos. Y, aunque no están permitidos los inhibidores de frecuencia, vigilamos a los alumnos para que no copien".

La prueba termina este miércoles. Y los resultados se publicarán de forma oficial el 10 de junio.