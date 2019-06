Carlos Ríos, un tipo agradecido

Carlos Ríos abandona el banquillo de la Unión Deportiva Los Barrios tras la llegada de Dynamo Sports, el grupo inversor que se va a hacer cargo del conjunto barreño durante la próxima temporada. “Es una decisión lógica que quieran imponer a gente de su confianza y sólo me queda desearle lo mejor a la Unión”, afirmó el preparador que evitó hablar de su continuidad durante la temporada pero que se marcha sin reproches de la entidad de la Villa.

Los gualdiverdes quedaron apeados de poder disputar la fase de ascenso por esa derrota final en Algeciras. “Ha sido una lástima pero para cómo empezó la temporada ha sido algo fenomenal y esperemos que se le dé continuidad a este proyecto”, destacaba Ríos que lamenta no mantenerse al frente de la parcela técnica pero asume que “no me gusta perder tiempo en algo que no puede ser”.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo por el trato deportivo y a nivel personal que he tenido en Los Barrios”, recalcaba muy agradecido el preparador de Sanlúcar de Barrameda que mira ya al futuro a expensas de poder ocupar otro banquillo a sabiendas de que el verano acaba de comenzar y que las ganas y la ilusión por seguir entrenando no se le acaban a uno de los artífices del gran éxito de esta temporada en la Unión Deportiva.