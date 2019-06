Así es el juego de La Nucía

Un día después que la Arandina conociera el rival que le ha tocado en suerte en la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda División B ya se puede conocer algo más sobre el estilo de juego y las prestaciones que está ofreciendo La Nucía en la presente temporada.

Con un equipo plagado de jugadores de calidad y veteranía, los alicantinos han logrado un total de 21 victorias en los 40 partidos que han disputado hasta la fecha -38 de liga y 2 de fase de ascenso-. De esos triunfos, 11 los han logrado en su feudo, la Ciudad del Deporte, y los otros 10 restantes, como visitante. Como local, más allá de las mencionadas 11 victorias, los rojillos acumulan siete empates y dos derrotas.

Sus números como visitante, de cara al encuentro de este domingo (19:30 h) en El Montecillo, arrogan una escuadra, la de Miguel Ángel Martínez, igual de competitiva que en La Nucía: 10 triunfos, seis empates y solo cuatro derrotas.

UN PROYECTO AMBICIOSO Y CON VETERANÍA

Por otro lado, la entidad alicantina ha fortalecido su estructura desde hace algunas temporadas con capital procedente del mercado asiático, cuenta con un importante apoyo del Ayuntamiento de la localidad. De este modo, ha podido hacerse con jugadores de la talla de Jandro (ex Valencia en Primera), Fofo (ex Villarreal en Segunda), Fran Moreno (ex Osasuna en Primera) Mariano (ex Racing y Hércules) Juanma Ortiz (ex Atlético de Madrid, Osasuna, Rangers o Granada)

Un equipo dirigido por Miguel Ángel Martínez que cuenta con jugadores de mucha calidad, pero en el ocaso de su carrera. Como dato la edad media de la plantilla nuciera es de 30 años. Bloque con mucha experiencia que puede ser un arma de doble filo en este tipo de eliminatorias.