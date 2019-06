Merayo: "Ojalá hubiese encontrado yo el ayuntamiento como se lo dejo al nuevo gobierno"

"Me da envidia lo fácil que lo van a tener quienes cojan las riendas del ayuntamiento en este momento", dice Gloria Fernández Merayo quien no esconde que su mandato ha estado marcado no sólo por los problemas económicos que tenía el consistorio sino "por los que iban apareciendo de sorpresa". De hecho, Merayo ha recordado las palabras del concejal de Coalición por el Bierzo con las que expresaba que "las deudas reptaban por las escaleras" para mostrar su asombro por las sentencias condenatorias que iban apareciendo.

En su relato, Merayo apuntaba que de una deuda del 95%, se ha pasado a una del 45% ; se dejan obras contratadas y hechas por importe de 10 millones de euros; hay en marcha un Plan de inversiones con proyectos como la última fase de Camino de Santiago que lo único que se debe hacer es esperar que llegue la subvención de la Junta y también se quedan en las arcas 9 millones de euros de remanentes..."Ojalá lo hubiese tenido yo tan fácil...¿envidia?...pues la verdad es que el que entra lo va a tener muy fácil".

En cuanto al pacto PSOE-Podemos-Coalición por el Bierzo, la alcaldesa no ha querido entrar a valorarlo porque está convencida de que sigue habiendo movimientos desde el PP para formar también equipo de gobierno con el resto de formaciones políticas. Aun así, indicó, "salga quien salga le deseo lealtad, que es lo que yo no he tenido". Además, no dudó en ponerse a disposición de quienes asuman la gestión municipal y prueba de ello, añadió, "es que he ordenado a todas las concejalías que hagan un resumen de esta legislatura para evitar que les ocurra como a nosotros que nos enteramos de algunos proyectos meses después de tomar posesión del cargo".

Con esa idea de que "el ayuntamiento no debe pararse" Merayo ha anunciado que este viernes arrancan las obras del Castillo Viejo, lo harán con un acto simbólico en el que se enterrará una cápsula del tiempo para permitir que futuras generaciones sepan cómo era la sociedad ponferradina y la propia ciudad a inicios del siglo XXI. Los trabajos se han adjudicado en 1.640.000 euros y se grabarán desde el primer hasta el último día con el fin de que se pueda documentar el proyecto que empezará con las catas arqueológicas en las que "se espera encontrar vestigios de la Edad de Bronce, yacimientos protohistóricos". Cualquier hallazgo será también analizado por una comisión de estudio que se ha constituido y expuesto, posteriormente, en el Museo del Bierzo. En principio, los trabajos se coordinarán con las visitas al Castillo Templario, aunque sí que se cerrará parte del patio y también la calle Tras la Cava, con el fin de facilitar el movimiento de materiales.

En la hoja urbanística, Fernández Merayo, también anunció que se ha aprobado la conclusión de las obras de Camino de Santiago, una remodelación que complementará lo ya ejecutado y que supondrá una inversión de 648.000 euros, para la que se pedirá la subvención correspondiente de la Junta.