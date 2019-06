Las familias vascas son las que más orientan a sus hijos/as hacia carreras tecnológicas

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, las llamadas carreras STEM, son las más recomendadas por los padres y madres en Euskadi, con gran diferencia si miramos al resto del estado. La directora de Educa 2020, Lourdes Carmona, ha asegurado en la presentación "de la mayor encuesta realizada en España a familias sobre la educación de sus hijos" realizada en Bilbao, que "el 51,4% de las familias entrevistadas en Euskadi aconsejan a sus hijos realizar un Bachillerato Tecnológico". Según Carmona, este estudio también certifica "una baja orientación" por parte de los centros educativos y la confirmación de que "son los padres y especialmente las madres quienes aconsejan a sus hijos qué estudiar, como también son ellas las que están más implicadas en su educación".

El estudio muestra que los padres y madres vascos están "más satisfechos con los profesores de sus hijos que lo del resto del Estado (86% frente a 61%). Esta mayor satisfacción se extiende a la enseñanza de idiomas, aunque un 58% cree que, aun siendo adecuada, "podría mejorar". En Euskadi se muestran más favorables, hasta seis puntos por encima, a que sus hijos estudien en el extranjero.

Respecto a la valoración de la FP, en Euskadi se destaca la FP Dual. En toda España, sin embargo, constatan una idea generalizada de mala imagen "poruqe tiene una menor consideración social". En cuanto a los estudios de FP que prefieren los jóvenes en el País Vasco, destacan los estudios de Técnico Superior en Integración Social y las más elegidas en FP de Grado Medio son Técnico en Gestión Admnistrativa y Técnico en Emergencias Sanitarias.

Para Begoña Etxeberría, directora de la Fundación Novia Salcedo, "estamos a tiempo de no fomentar una educación reduccionista basada en títulos y exclusivamente tecnológicos" porque en esta sociedad volátil, asegura, "a veces no es tanto defender una u otra disciplina, sino que las certezas en las que mejor podemos orientar pasan por el desarrollo de competencias útiles para el desarrollo profesional, no solo ligado a una determinada titulación".