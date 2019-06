Danny León, el 'skater' que rompe fronteras sueña con Tokio 2020

Creía que estaban construyendo frente a su casa una piscina y en realidad era una pista de patinaje. La curiosidad le llevó a probar y comprobó que aprendía rapidísimo. "Me lo decían todos", recuerda. Un amigo le regaló un patín y aquel obsequio le cambió la vida.

Es la historia de Danny León, mostoleño de 24 años y que lleva "media vida" apasionado por su deporte. "Me encanta aprender y transmitir lo que sé", afirma ante su visita a Tenerife, donde compartirá una jornada con las nuevas generaciones de 'skaters' canarios.

En su mente, un sueño: Tokio 2020. "Es un país y una cultura que me encantan. Me encantaría ir, pero no quiero darlo por seguro", afirma. Se clasifican los 20 mejores del planeta y hay un límite de dos por país. Su trayectoria invita a pensar que León estará en la cita nipona y así hará historia. "Sería algo muy grande porque es la primera vez que nuestro deporte estará en unos Juegos", asegura.

Para Danny, el cambio es evidente. "Que los que te miran raro por ir en patín ahora vean ese deporte en el calendario olímpico, pues está claro que algo hemos avanzado", reflexiona. León sigue siendo el mismo, conserva sus amistades de siempre y no se ha dejado llevar por la fama. Pero el reconocimiento a su talento es indiscutible, de ahí que ya sea un atractivo de primer orden para programas televisivos como 'La Resistencia' o 'El hormiguero'. El 'influencer' del patín (con 58.000 seguidores en Instagram) es una referencia.

"Antes, tenía que esperar días y días a que te llegase un truco o una acrobacia desde el otro lado del mundo. O esperar a encontrarla en una revista. Ahora, las redes sociales te lo acercan todo".