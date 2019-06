Aumente acusa a Alba Doblas de dar "puñaladas" y hacer "fantasmadas y tonterías" en materia de Memoria Histórica

La lealtad de los socios de gobierno durante el mandato ha sido notable. PSOE e IU han guardado las formas, de cara al exterior, lavando sus trapos sucios en casa en la mayoría de las ocasiones. Algunas diferencias sí se han evidenciado en público, claro. Por ejemplo sobre cómo gestionar la Carrera Oficial de Semana Santa, o los roces en cuanto a la lentitud de los procedimientos en el área de Gestión o Personal y algún reproche al tapón que se había convertido la Gerencia Municipal de Urbanismo. Eso, junto a la negativa del PSOE de aprobar in extremis la limitación de las viviendas con fines turísticos en el casco y las dudas que siempre ha suscitado el papel de los socialistas en el seno de IU sobre la posibilidad de remunicipalizar la Ayuda a Domicilio es casi todo lo que hemos visto de puertas afuera.

Sin embargo, a raíz de las elecciones del pasado 26 de mayo, la situación ha cambiado. Ejemplo de ello son las declaraciones del teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente en Hoy por Hoy Córdoba que ha acusado directamente a la concejal de IU, Alba Doblas, de dar “demasiadas puñaladas” con el tema de la Memoria Histórica; Aumente ha pedido a IU moderación y reconocimiento para la alcaldesa, Isabel Ambrosio, una alcaldesa socialista que "ha hecho más cuestiones de Memoria Histórica", frente a “alcaldes comunistas que no hicieron absolutamente nada”, afirma.

La respuesta de Aumente es consecuencia del escrito que Alba Doblas cursó una vez pasado el 26 de mayo pidiendo agilidad al PSOE para cambiar los rótulos de las calles franquistas. Aumente ha explicado que no se realizó el cambio de los rótulos de esas calles por una advertencia del secretario del Ayuntamiento, que entendió que estando en campaña electoral podría incurrirse en algún tipo de delito. No por la ejecución en sí misma del cambio de rótulos sino por la posibilidad de que algún partido político del equipo de gobierno hiciera “acto, mitin o campaña” y ostentación de ese cambio, según afirma. Como existía el antecedente de los actos desarrollados por IU en las calles Manuel Rubia y Ana Claro (antiguas Fernando Fernández y Poeta Antonio Arévalo respectivamente), el PSOE se negó a acelerar los cambios, algo que corresponde al área de Movilidad. “Me advirtió el secretario de que tuviera cuidado; al final de cuentas eso (ese riesgo) recaía en el gobierno”, dice Aumente.

Aumente se muestra “molesto” con IU por este tema y no lo oculta. Y califica de “tontería” el escrito remitido por Doblas. “Ellos están en el equipo de gobierno y podrían saber cómo está, eso (el escrito) es una fantasmada más”, y concluye que le han dolido “mucho” las acusaciones de “cobarde y de que no defendía a mis fusilados en la Guerra Civil, eso no se lo voy a tolerar nunca a IU ni a la concejal que lo dijo”.

El PSOE insiste en que “no ha habido falta de voluntad” para el cambio de los rótulos y añade que “algún grupo político cree que es el que está legitimado para defender la Memoria Histórica, y eso no es así”.