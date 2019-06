El PSOE de Jaén califica de "engaño masivo y fraude" las nuevas cuentas de la Junta

El PSOE ha calificado este martes los presupuestos de la Junta de Andalucía como un "engaño masivo" para la provincia de Jaén. Ha sido a través de la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en la capital en la que no ha dejado claro si van a presentar o no una enmienda a la totalidad de las cuentas, como sí ha anunciado ya VOX. Eso sí, de momento ha afirmado que lo que han visto no les gusta nada.

"Estos presupuestos son un engaño masivo para la provincia de Jaén", ha afirmado Férriz, que también ha contestado a Maribel Lozano, delegada del Gobierno de la Junta en Jaén que se refería ayer a que las cuentas por primera vez en la historia aparecían por provincias. "Lo que no dijo es que lo que han provincializado es la nada, el insulto a esta tierra, un engaño masivo a las y los jiennenses. El abandono y el desprecio sí que lo han provincializado bien", ha criticado la socialista.

Para el PSOE de Jaén las cuentas llegan tarde y mal, deterioran e inician el desguace de lo público en beneficio de lo privado y tienen una cantidad importante de recortes encubiertos. En referencia a la provincia, señala que son un fraude en toda regla y que las inversiones previstas ya estaban planificadas por el anterior gobierno del PSOE, como ocurre con las depuradoras.

Promesas inclumplidas de Moreno

Férriz ha criticado que los populares incumplan su programa electoral y se ha preguntado que dónde están los planes de inversión extraordinarios que prometió Juanma Moreno en campaña o el dinero de la ciudad sanitaria. "¿Dónde está el dinero para la ciudad sanitaria, las Urgencias del centro de Salud del Bulevar, el CHARE de La Carolina o el centro de salud de Jimena?", se ha preguntado Férriz.

Los socialistas han criticado también que no aparezcan en los presupuestos las obras de la Autovía del Olivar, de la Torredonjimeno El carpio o el acceso a Geolit por la autovía A-44. También, denuncia Férriz que no aparece dinero ninguno para el tranvía, solo 50.000 euros para la ciudad de la Justicia, nada para la Catedral de Jaén o que han desaparecido los 7 millones de euros previstos por los socialistas para el nuevo Conservatorio de la capital.