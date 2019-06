El Jerez Industrial presenta al nuevo entrenador del juvenil

José Ignacio Pazos Perdigones, conocido futbolísticamente como “Nacho”, se ha convertido oficialmente en el nuevo entrenador del equipo juvenil para la temporada 2019-2020.

A pesar de su juventud, el técnico jerezano atesora una amplia experiencia en categoría formativa en equipos como San Benito o el Wea Sierra de Cádiz, donde realizó las funciones de coordinador y segundo entrenador del equipo juvenil junto a Juanjo Durán, actual entrenador del primer equipo.

La pasada campaña dirigió al juvenil del Recreativo Portuense donde, a pesar de contar con una plantilla formada íntegramente de jugadores de primer año, logró el ascenso de categoría tras clasificarse en segunda posición en la liga regular.

Sobre su llegada al Jerez Industrial, Nacho mantenía en su presentación que “cuando Juanjo Durán firma por el jerez industrial y me comenta que hay una posibilidad de que yo sea el entrenador del juvenil, ni me lo pensé.

Estamos hablando de un club con historia y que conozco bastante bien, ya que jugué durante dos años en sus categorías inferiores y, además, me he criado muy cerca del club ya que siempre he vivido en barriadas cercanas a La Juventud”.

Para el nuevo entrenador del equipo juvenil, el objetivo esta próxima temporada “es hacer un equipo competitivo que sea capaz de luchar para estar en los puestos de arriba. Para ello haré especial hincapié en contar con gente comprometida”.