El PSOE pide en Murcia una auditoría de los grandes contratos "para acabar con ciertas sospechas sobre la existencia de una red clientelar"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha dejado claro que "no quiere comenzar el nuevo mandato en el Ayuntamiento como si todo estuviera bien y no pasara nada", por lo que considera imprescindible "afrontar esta nueva etapa partiendo con una auditoría profesional que aclare cualquier tipo de sospecha de red clientelar vinculada a la adjudicación de grandes contratos", afirma el portavoz de la Ejecutiva Municipal Socialista, Javier Mármol.

En este sentido, señala que "estamos hablando de que los grandes contratos municipales suponen la mayor parte del gasto de este Ayuntamiento y, aunque en el mandato que ahora finaliza el PP se ha empeñado en frustrar la comisión de revisión, no podemos continuar como si no pasara nada cuando en realidad se han producido dos dimisiones, la de un concejal y la de un dirigente popular, por una presunta red clientelar dedicada a comprar votos a cambio de puestos de trabajo, supuestamente, en empresas adjudicatarias".

"Aunque el PP de Ballesta haya frenado la revisión de estos contratos en la Comisión, propuesta por el PSOE, no nos vamos a rendir hasta que no estén aclaradas las contrataciones", apunta.

Asimismo, Mármol manifiesta que lo más sensato "es realizar una auditoría que se ocupe de analizar los contratos desde la elaboración de los pliegos de condiciones hasta el grado de cumplimiento actual por parte de las empresas adjudicatarias".

Además, según el portavoz de la Ejecutiva, "los gestores de las administraciones tienen que ser los primeros en dar ejemplo de cumplimiento, de responsabilidad y de transparencia, así es que el PP de José Ballesta debe permitir la investigación para que no siga sobrevolando ninguna duda. No hay que tener miedo cuando todo se hace correctamente".

Desde el Partido Popular dicen que "el PSOE debería haber aprendido que levantar sospechas no les conduce a nada".

La portavoz popular, Rebeca Pérez, recuerda que todos los grupos municipales participaron enlas mesas de contratación por iniciativa del alcalde.

Pérez ha recordado que, hasta que la modificación de la ley, la Mesa de Contratación contó por primera vez con representantes de todos los partidos políticos porque así lo decidió el alcalde y, desde que la legislación cambió, ha asistido un representante del Grupo Socialista. Además, los expedientes están a disposición de los concejales en el Servicio de Contratación para que los puedan consultar con detenimiento.

"Si han hecho su trabajo estos cuatro años, sabrán que no es necesario auditar nada; si quieren hacerlo, admitiendo que no han cumplido con su deber, no hay ningún problema", afirma la portavoz popular, quien insiste en que "el Ayuntamiento de Murcia está cumpliendo la ley con total y absoluta transparencia y pulcritud".