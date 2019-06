Absueltos dos cazadores acusados de disparar a un oso en Fuentes Carrionas

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha absuelto a dos cazadores que estaban acusados de un delito contra la fauna por disparar a un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en la provincia de Palencia. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación, considera "que no ha quedado acreditado que los acusados hayan sido autores del delito que se les imputa". No existe prueba directa de que los cazadores disparasen a una hembra de oso pardo que es una especie en peligro de extinción.

Ninguno de los testigos que pasaron por el juicio vio a los acusados disparar contra la osa. Los propios acusados negaron haber disparado contra el animal. Para el tribunal es muy significativo que los restos de sangre hallados no se correspondían con un reguero o enorme cantidad continuada. Para el juzgado, "no sería descartable pensar que se tratara de una herida de no mucha entidad la que provocó la sangre que pudiera estar causada por una piedra o palo de punta e incluso por una pelea con otro animal".

En consecuencia, existen otras alternativas igualmente lógicas a la del disparo como causantes de las heridas. Además, la resolución judicial tiene en cuenta la experiencia de los cazadores que les hacía saber que el oso es un animal protegido. Tampoco ve factible que pudiera confundir al plantígrado con otro animal. Estima que cuando uno de los cazadores alertó a otro sobre la existencia de un animal se "refería a una pieza de caza de las permitidas para la montería".