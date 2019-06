El monasterio de Santa María la Real abrirá sus puertas para que el público vea las réplicas de varios capiteles románicos

Para facilitar la visita el próximo miércoles, 26 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de Aguilar de Campoo, los responsables del Rom han organizado una sesión de puertas abiertas.

“Nuestro objetivo es que tanto vecinos como visitantes puedan ver las piezas”, asegura César del Valle, coordinador del Rom, quien recuerda que son tres réplicas, “dos procedentes del monasterio y otra de la desaparecida Granja de Valdecal”. Para lograrlo han organizado una sesión de puertas abiertas que se llevará cabo coincidiendo con las fiestas patronales, el miércoles, 26 de junio, de 18 a 20 h, con cuatro visitas guiadas a las 18, 18.30, 19 y 19.30 h.

“Queremos que el público no solo disfrute de la contemplación de las piezas, sino que también pueda conocer la historia de los capiteles”, apunta del Valle, que explica que una de las dos réplicas del monasterio premostratense es doble adosada y representa tres escenas. En la central el escultor talló a las tres Marías ante sepulcro vacío de Cristo. A la derecha, la duda de Santo Tomás y, a la izquierda, la escena que narra el Evangelio de San Juan, en la que Cristo resucitado dirige a María Magdalena las palabras “Noli me tangere”, traducidas literalmente como “no me toques” o de un modo más metafórico como “no me retengas”.

La segunda pieza es la copia de un capitel sencillo que representa la Ascensión de Cristo y el Apostolado. En ambos casos, comenta el coordinador del Rom, los capiteles originales debieron situarse “en el crucero de la iglesia”.

Junto a las réplicas de los capiteles del monasterio de Santa María la Real, el centro expositivo acoge la de otro desparecido templo palentino: un capitel del antiguo Monasterio de San Pedro de Valdecal o Granja de Valdecal. Una pieza histórica que representa tres momentos del proceso constructivo de un edificio: la preparación de la argamasa, el acarreo y la labra de la piedra. Las tres piezas se han integrado ya en el discurso expositivo del Rom y pueden verse ya en la antigua sacristía junto a otros originales y reproducciones.