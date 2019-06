"La misión de un directivo es no desmotivar a su equipo"

En Twitter, Marcos de Quinto se describe con estas palabras: "Pirata. Navego sin bandera. No pretendo convencerte de nada, acaso dudar de lo que crees". Hoy el exvicepresidente de Coca-Cola y diputado nacional de Ciudadanos, manifiesta en Salamanca que no apoya acuerdos de su partido con el PSOE porque hoy no es un partido moderado. En su participación en el Foro Gaceta, De Quinto, se manifestó partidario de que "la política debe ser una dedicación, no una profesión". Tras manifestar que se ha "quitado" todos los ingresos al entrar en política y añadir que "mi único sueldo es el de un diputado raso", De Quinto se ha mostrado crítico con quienes designan como presidentes de empresas públicas a personas que no han gestionado nunca:"No puede ser que el único criterio de estas decisiones sea ser amigo de alguien". Les ofrecemos su conferencia en Salamanca.

