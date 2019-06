"A la conselleria le hubiera dado igual que plantáramos una falla en Senegal"

La que fue presidenta de la ONG Asamanu África en 2010, María Vicenta Pons, ha asegurado hoy, en su declaración como testigo en el juicio del caso Blasco, que a la Conselleria no le hubiese importado si su organización hubiese "plantado una falla en Senegal" mientras se hubiese doblegado a los intereses de la trama corrupta (sus responsables han admitido ya los cargos).

Este testimonio, con el que se ha abierto la octava jornada del segundo juicio por el desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de Cooperación, ha sido objeto de reproche por parte del presidente de la sala, José Antonio Mora, quien le ha pedido que se abstuviese de aportar opiniones personales.

A preguntas del fiscal, Pons ha detallado cómo operaba la trama corrupta, contactando pequeñas ONG como la suya para ofrecer la intermedación ante la Conselleria de Cooperación con el objetivo de acceder a proyectos mucho más cuantiosos de los gestionados hasta la fecha.

"En 2009 se puso en contacto con nosotros, vía correo electrónico, Maribel Castillo de la Fundación Hemisferio. Nos dijeron que querían ayudar a pequeñas ONG a acceder a proyectos más cuantiosos, para que no fuesen siempre las mismas", ha agregado.

Según su relato, fue esta fundación la que ofreció varios proyectos a Asamanu, entre ellos la posibilidad de construir invernaderos o arreglos en colegios, pero finalmente Asamanu propuso presentar un proyecto para la reforma de un instituto de Senegal al que acudían diariamente más de 2.000 alumnos.

"Nosotros intervinimos solo en la justificación. El proyecto técnico lo preparó Hemisferio, sin que nosotros hablásemos con ningún técnico ni preparásemos presupuesto alguno. Maribel Castillo (Entrepueblos) nos acompañó a la Conselleria a presentarlo, pero el nombre de su fundación no aparecía por ningún sitio", ha explicado.

"Cuando me di cuenta de esto pensé que todo el trabajo se iría por la borda, ya que la Conselleria de daría cuenta de que no teníamos experiencia ni siquiera en la gestión de proyectos de 10.000 euros, y ahora nos presentábamos a uno de más de 300.000", ha señalado esta testigo.

Sin embargo, tiempo después supo por Castillo que el proyecto había sido aceptado, aunque la subvención se redujo a 232.000 euros.

Posteriormente, ha explicado, ella, en representación de Asamanu, y José Bollaín, en representación de Hemisferio, abrieron una cuenta mancomunada en la que la Conselleria depositó los fondos.

"En pocos días se nos hizo un cargo en la cuenta de 60.000 euros como pago a una constructora, Beconsa. Yo vi esto muy extraño y pedí que se bloquease la cuenta. Me puse en contacto con Hemisferio y Maribel Castillo me dijo que en en breve se nos haría otro cargo de 60.000 euros, ya que 120.000 euros era el pago a la citada constructora", ha detallado.

La testigo vio con extrañeza estas transferencias ya que, según ha asegurado, Beconsa "no había puesto un pie en Senegal".

"Me llamó un técnico de Beconsa, me dijo que eran personas de bien, que iban a poner los dos pies en Senegal, pero yo no lo vi claro y no pagué. En aquel momento yo no sabía si el proyecto era legal o no. Venía avalado por la Conselleria, pero era totalmente inmoral y lo paralizamos de forma unilateral", ha subrayado.

Según ha insistido esta testigo, todos los proyectos de cooperación internacional se desarrollan con medios y personal local.

A preguntas de la Abogacía de la Generalitat, la responsable de Asamanu África ha explicado que tras conocerse estos hechos recibió una llamada de Arturo Tauroni (director de la Fundación Hemisferio y hermano del empresario Augusto César Tauroni), quien le dijo que era inútil que concurriesen a otros proyectos porque él formaba parte de la evaluadora externa y no los iba a aceptar aunque presentasen "la biblia en verso".