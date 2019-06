Labeyrie se disfraza de santo

A falta de tres minutos para la conclusión de la eliminatoria, La Fonteta contenía el aliento ante la incipiente aparición de todos los fantasmas de aquella maldita noche de Eurocup en 2017. Unicaja a dos y el equipo que dirige Ponsarnau cortocircuitado en ataque. Tras un primer cuarto excepcional, Valencia Basket volvía a atascarse delante, haciendo que los malagueños creyeran en una remontada imposible.

Fue el momento de Louis Labeyrie. Emergiendo desde las profundidades de la segunda unidad, el interior francés enchufaba uno de sus triples laterales y, además, arrancaba una falta personal a Lessort, muy despistado en la defensa de un jugador con buena muñeca. Además del adicional, y en el siguiente estático taronja, Labeyrie volvía a conectar un triple, esta vez casi frontal. A falta de 2:31, el inquietante 66-64 se había convertido en un fantástico 73-64. Desde ese instante, el temple y los tiros libres de San Emeterio y Abalde hicieron el resto.

Dentro de 48 horas -la competición no permite el descanso necesario para Valencia Basket-, espera el Real Madrid, uno de los mejores equipos de Europa que, además, todavía no ha gritado campeones esta temporada. No será fácil. Aunque en La Fonteta ya reina una lógica sensación de misión cumplida y gran temporada. Superado el Rubicón de cuartos, ahora hay que disfrutar. Espera la Euroliga, pase lo que pase a partir del jueves.