Fernando: "Queremos superarnos la próxima temporada"

Está siendo protagonista en la portería del Almería en la recta final de la temporada en el fútbol de plata. Fernando está encantado de la vida porque está siendo titular en el equipo rojiblanco y eso, para un jugador, siempre es una gran noticia. El portero murciano fue protagonista en la zona mixta del Gran Canaria después del partido ante Las Palmas. Fernando está más feliz que nunca y con unas ganas enormes de cara a la siguiente temporada en el fútbol de plata.

El equipo rojiblanco ha llegado a la recta final de la Liga tranquilo, con los deberes hechos: "Teníamos muchas ganas de acabar el año con tranquilidad y la verdad es que la temporada ha pasado muy rápida con esa intensidad con la que hemos estado. Bendita sea esa tranquilidad que tenemos ahora", recuerda el buen portero rojiblanco.

La Liga en el fútbol de plata se hace larga: "Nos gustaría a todos acabar antes, claro que sí. La temporada se mete en junio al final y hace mucho calor, sobre todo en Almería, pero el calendario es el que hay. Esto no depende de nosotros y hay que adaptarse, no nos queda otra. No podemoa hacer nada", comenta.

Está demostrando que es un gran portero: "Estoy intentando aprovechar las oportunidades que me han llegado ahora, unas veces estaré mejor y otras veces peor, pero siempre intento hacer las cosas lo mejor posible. Estoy muy contento de como han ido las dos últimas jornadas", explica.

El vestuario 'se romperá' cuando acabe la temporada: "Es lo malo que tiene el fútbol. Se formó un gran grupo y ahora acaba el año. El fútbol es así, tiene estas cosas".

Ya tiene la cabeza en la próxima temporada 2019-2020: "Vamos con la máxima ilusión de cara al próximo curso después del gran año. Queremos igualar o superar la próxima temporada lo que hemos hecho este año", dice.