Jesús Martín: "Va a haber cambios y algunos notables en el equipo de gobierno"

Este miércoles el alcalde electo de Valdepeñas, Jesús Martín, ha desgranado algunas de las medidas y proyectos con las que inaugurará el que será su quinto mandato con mayoría absoluta. No obstante, algunos de estos proyectos colean de la pasada legislatura.

AUDIO | Escucha la entrevista completa a Jesús Martín en Hoy por Hoy Valdepeñas

Asimismo, en cuanto al futuro equipo de gobierno, Martín ha confirmado que "habrá cambios y algunos de ellos notables". Sin embargo, se seguirá apostando por cinco tenientes de alcalde que organizarán las mismas áreas que esta legislatura que está a punto de concluir: Hacienda; Servicios Sociales; Deportes, Juventud y Cultura; Obras; Medio Ambiente y Agricultura. Todos ellos estarán liberados y dedicarán su jornada completa al consistorio.

Además, Martín no ha desvelado ninguno de los nombres de los que conformarán estas cinco áreas. Áreas que tendrán al frente diversas caras nuevas, combinadas con algún edil con experiencia de gobierno. Tampoco ha garantizado la continuidad de Vanessa Irla al frente de ese área de gobierno, el de Servicios Sociales.

El cubrimiento del Canal, mínimo dos meses más

También, el edil valdepeñero ha desvelado que las obras de cubrimiento del Canal no van a comenzar hasta, mínimo, dos meses. En este aspecto, Martín ha confirmado que si este inicio coincide con las Fiestas del Vino, estas obras se van a demorar después de estas jornadas festivas para evitar posibles accidentes.

En cuanto al resto de proyectos, la plaza pública de las Bodegas A-7 podría inaugurarse el próximo mes de septiembre, tras la demora en las obras al descubrirse agua en los antiguos chilancos. Una zona en la que se ha descubierto dos metros de agua y se debe de comprobar que no existan corrientes de agua subterránea. De existir, habrá que impermeabilizar esa zona.

¿Seguirá al frente del ayuntamiento toda la legislatura?

El propio Martín se ha pronunciado sobre los rumores de una salida de la alcaldía antes de que se agote la legislatura. Un hecho que, asegura, no se va a producir, puesto que "después de cinco legislatura y teniendo mayoría absoluta (...) si me fuera corriendo mañana es para que me echaran una soga al cuello y me ahorcaran".

Finalmente, sobre un posible acotamiento en el tiempo de intervención de los grupos políticos en los plenos. Martín ha subrayado que "habrá que ajustar los tiempos en función de los puntos que lleve cada pleno".