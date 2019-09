De pacto fácil, nada

No parece que Ángel Víctor Torres lo vaya a tener nada fácil para cerrar un gobierno en una semana o muy pronto como era su intención. Entre otras cosas porque en Canarias nada es fácil y menos un pacto de cuatro partidos políticos al gobierno de Canarias y menos aún en poco tiempo y mucho más difícil que ese pacto sea estable y dure los cuatro años de una legislatura. Ha pasado pero no es lo frecuente.

Y digo que no es fácil, que el pacto de izquierdas salga, aunque no imposible, entre otras cosas porque tiene que contentar a muchos. El primero y fundamental a Casimiro Curbelo, líder supremo de la Agrupación Socialista Gomera, que consiguió con 6000 votos y 3 diputados claves ahora. Curbelo quiere que se cambie la norma para tener grupo propio en el parlamento de Canarias, segundo quiere que no se toque la ley de islas verdes y después que se vuelva a la triple paridad en la ley electoral. No parece fácil que todos los partidos de izquierdaspuedan asumir todas las condiciones y si todas son intocables.

Luego Torres tiene que contentar al resto de socios. Podemos se conforma fundamentalmente con quitar a CC del poder, que evidentemente este pacto de izquierdas conseguiría, ahora bien no sabemos hasta donde llegaría en cuanto a las condiciones de los gomeros. Después está Nueva Canarias que sería clave en la suma y sus condiciones las tiene claras, por lo menos una, que no le toquen el Cabildo de Gran Canaria y probablemente los ayuntamientos históricos de Telde y Santa Lucía de Tirajana y por tanto que el psoe no se sume a pactos sin ellos o que no le hagan moción de censura a Antonio Morales con Luis Ibarra. Es decir que no parece que sea lo que quieren hacer los del psoe, que estaría más por quitar a NC de sus feudos históricos y más ahora que dan los número para ello.

Si como parece Ciudadanos, por lo que dijeron ayer en Madrid, deslizanque no pactarán con nacionalistas y solo con el pp y ponen las cosas muy duras con el psoe, remarcan que tampoco con investigados y si encima Pedro Martín candidato del psoe al cabildo de Tenerife se mete con Curbelo y le echa la culpa de quitarle la oportunidad de ganar el cabildo en votos y apunta además que no es clave, apuntando a un pacto con el pp, la cosa se complica aún más, porque salvo en Euskadi hasta ahora no ha habido ese pacto de los grandes partidos en ninguna región. Y por eso cabe la posibilidad que se puede dar o un empate a 34 con dos abstenciones o verse los dos grandes partidos o que Psoe y Cc se vean obligados a pactar de nuevo el gobierno de Canarias.

Insisto que a esta hora nada se sabe seguro y salvo quinielas nadie sabe,que pasará y quién lo diga miente. Pero que fáciles, lo que se dice fáciles, no hay pactos para hacer gobierno en Canarias.