Mercedes Benz Fashion Week Ibiza se consolida en su tercera edición con propuestas de colecciones resort de cinco diseñadores nacionales y la presencia de un diseñador internacional que confiere a la tercera edición de gran protagonismo.

Nuestra analista de moda, Jimena Mazucco, nos comenta cómo el pasado día 30 de mayo tuvo lugar en Ushuaia Ibiza Beach Hotel la celebración de los seis desfiles que componen esta edición. L'Oreal fue el patrocinador principal, encargándose de la peluquería y el maquillaje. Además contaron con Air Europa para el desplazamiento de diseñadores, modelos y equipo del evento. Sin olvidar a Heineken, Belvedere Vodka, Veuve Ciquot, Roku, Royal Blyss,y Palladium Hotel Group como patrocinadores.

La agenda de esta tercera edición la abrió la marca de lencería y ropa de baño Andrés Sardá con una colección inspirada en una mujer que pasa sus vacaciones en una isla con looks marineros realizados en crochet para el día y vestidos de lentejuelas doradas y tricot oro para la noche. La firma The 2nd Skin Co, creada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández propuso una colección delicada y romántica con el color como protagonista. Vestidos cortos con grandes volúmenes o vestidos de largo midi de estilo baby doll en amarillo impactaron en la pasarela.

El diseñador sevillano Roberto Diz se estrenaba en la pasarela al igual que Juanjo Oliva. La propuesta del primero estuvo marcada por vestidos atrevidos con calcetines de deporte en color fluorescente con sandalias o aberturas abdominales en vestidos largos que dejaban al descubierto la zona baja de los pechos. Por su parte Juanjo Oliva se decantó por mini pantalones negros con camisas blancas versases combinadas con botas para la lluvia en color amarillo. Además de vestidos largos y fluidos muy en la linea de su marca, mangas en forma de capa o cinturas ceñidas con cinturones con sutiles compartimentos como alternativa de lujo a las riñoneras.

Alvarno por su parte presentó una colección inspirada en los festivales d música de verano presentando una colección con estampados de camuflajes, colores caqui, cinturones militares en vestidos largos de noche, caftanes en color blanco muy fluidos y vestidos con estimación de joyas. Por último, señalar que el diseñador David Laport, procedente de Goes, en los pPaíses Bajos, presentó su colección Super Photosynthesis donde el tul fue el protagonista en variedad de colores, también sorprende con pantalones de lentejuelas en color naranja o vestidos cortos de plumas.