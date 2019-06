Denuncian al SAS por demorar tres años una operación de estrabismo

El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia en la que reclama al Servicio Andaluz de Salud por los perjuicios físicos y económicos que ha causado a una mujer tener que esperar más de tres años para ser operada de estrabismo.

Y, al final, no fue en la sanidad pública, cansada de la espera la paciente optó por operarse en una clínica privada de Málaga en una intervención por la que pagó cerca de 3.000 euros. Había entrado en la lista de espera para cirugía en julio de 2016, en 2017 reclamó, no la habían llamado y su situación había empeorado, igual en 2018 ni siquiera habían contactado con ella desde el SAS , doce meses después seguía aguardando la intervención en la sanidad pública que no llegaba mientras ella seguía empeorando, según refleja el Defensor del Paciente en su denuncia, en la que considera que se ha producido un anormal funcionamiento de la administración sanitaria, demora, dejadez y falta de diligencia