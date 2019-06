No se hacen las cosas bien

Les voy a ser sincero. Ardía en deseos de poder decir tal que ayer que el Numancia está salvado matemáticamente y que seguirá en Segunda división, en el fútbol profesional, una temporada más. Pero no ha podido ser. La decisión de la Real Federación Española de Fútbol de trasladar los 7 partidos de la jornada 41 con horario unificado a esta noche nos hace seguir sufriendo, al menos, hasta las 22.45 de hoy. Una decisión que se toma como consecuencia del fallecimiento del futbolista del Extremadura José Antonio Reyes, al que, Dios me libre, no quiero juzgar, porque no soy quien. Y no quiero entrar en debates sobre las circunstancias del accidente, porque creo que, analizándolo con sentido común, no hay mucho que decir. Y ya sabrán a qué me refiero.

Pero la decisión, ¡ay! la decisión… En parte y a bote pronto comprensible el sábado, en frío no es la más apropiada. En primer lugar porque no solucionada nada, al contrario. Esta penúltima jornada tenía establecido horario unificado para los siete encuentros en los que estuviera en juego el ascenso, play-off o descenso. Bien. Entiendo que se aplazase el Cádiz-Extremadura (con los andaluces pugnando por la promoción), puesto que dudo que ningún jugador azulgrana estuviese en condiciones anímicas de jugar el domingo. Es obvio. Pero tampoco creo que lo estén hoy, sinceramente.

¿De verdad alguien cree que el partido de esta noche será normal? El Cádiz con algo en juego y el Extremadura, ya salvado, y anímicamente destrozado. ¿De verdad no está inevitablemente adulterado el partido? ¿Es realmente necesario mantener horario unificado por lo que pueda darse en el Ramón de Carranza frente a los duelos de Mallorca, Deportivo y Oviedo? ¿Se lo cree alguien? Lo dudo.

En consecuencia, se ven afectados doce conjuntos, con sus respectivas aficiones, que a la postre, otra vez, son los grandes perjudicados de las decisiones que se toman desde las altas esferas. Son el último mono, lo menos importante, lo más desechable. Preparar un partido clave para alcanzar el objetivo de turno y tener que posponer la cita dos días, fastidiar a las hinchadas que tenían sus viajes preparados para animar a sus equipos… En este país no valoramos las consecuencias de las decisiones. Que no dudo que se traten de tomar con buena voluntad. Pero se equivocan. Porque hay otra consecuencia más. Los equipos que se juegan el play-off tienen la última jornada fijada el sábado. Tres días de descanso tendrán, viajes de por medio, para jugarse las habichuelas. No es normal, no está bien y, en el fondo, los responsables lo saben. O deberían saberlo.