El Numancia seguirá en Segunda División

El Numancia logró en La Romareda la permanencia en Segunda División, no tanto por el empate 0-0 ante el Real Zaragoza, sino por la derrota del Rayo Majadahonda (4-3 en Oviedo, tras ir ganando 1-3), que certifica la salvación rojilla y el descenso de los madrileños. El duelo no tuvo mayor historia, salvo un par de grandes paradas de Juan Carlos y un par de ocasiones de Guillermo en la recta final del partido.

ficha técnica Zaragoza: Ratón; Delmás, verdasca, Dorado, Nieto; Pep Biel, Guti, Javi Ros (Eguaras, m. 65), Soro (Pombo, m. 80); Linares (Marc Gual, m. 57) y Álvaro Vázquez. Numancia: Juan Carlos; Unai Medina, Pichu Atienza, Carlos Gutiérrez, Ganea; Kako Sanz, Gus Ledes, Diamanka; Fran Villalba, David Rodríguez (Guillermo, m. 68) y Marc Mateu (Higinio, m. 80). Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a Álvaro Vázquez y Pombo (Zaragoza) y a Marc Mateu, Carlos Gutiérrez y Pichu Atienza (Numancia).

Aún sin jugarse nada el Zaragoza, los locales salieron apretando en los primeros minutos, aunque las dos llegadas de Linares fueron invalidadas por fuera de juego. Tardo algunos minutos en Numancia sacudirse la presión de los maños y en protagonizar un par de aproximaciones interesantes y tratar de empezar a mover la pelota, fiel a su estilo de toda la temporada. Verdasca tuvo que lanzarse al suelo en el área para interceptar el pase de Medina que esperaba David Rodríguez. Con Fran Villalba y Marc Mateu en las bandas ambos jugadores tendrían jugar por el centro dejando el carril libre a los laterales, Medina y Ganea. Pep Biel no encontró portería en un remate tras una buena jugada por la banda izquierda y poco después tuvo que ser Ganea el que se anticipase al centrocampista maño, que se lanzaba en pos de la portería numantina. El Zaragoza volvía a hacerse con las riendas del partido tras el amago del Numancia de conseguirlo. Soro cabeceó flojo y alto un centro desde la derecha Delmás. Marc Mateu protagonizó el primer disparo numantino, con un lanzamiento desde fuera del área que se marchó desviado. Y Carlos Gutiérrez, a la salida de un córner, remató de cabeza muy cerca del poste derecho de Ratón. Las ocasiones se sucedían y Álvaro Vázquez probó con una vaselina sobre el rojillo Juan Carlos sin alcanzar portería, como tampoco la encontró en al área local David Rodríguez con una volea. Álvaro Vázquez lanzó una falta desde 25 metros y Juan Carlos voló a la escuadra para sacar una manopla espectacular y evitar el gol del Zaragoza. Seguía apretando el Zaragoza con la llegada de Pep Biel que obligó a Gus Ledes a lanzarse al suelo y otro centro lateral que Carlos Gutiérrez despejó in extremis de cabeza evitando el remate del delantero blanquillo. Así se llegó al descanso con tablas en el marcador y de momento con buenas noticias para el Numancia ya que el Oviedo había logrado neutralizar el gol inicial del Rayo Majadahonda con lo que los numantinos estaban matemáticamente salvados en ese momento.

En el inicio de la segunda mitad volvió a aparecer Juan Carlos, el portero del Numancia, para desviar con otra buena parada un potente zurdazo lejano de Pep Biel. Al Numancia le seguía costando llegar cerca del área adversaria pero cuando lo hizo fue con peligro en un balón al segundo palo que cabeceó Carlos Gutiérrez y que Dorado despejó para evitar un segundo remate. Con el transcurso de los minutos el juego iba discurriendo cada vez más lejos de las áreas. Lo intentaba Numancia con más empuje fútbol del Zaragoza se dejaba hacer buscando ocasión a la contra buscando la velocidad de Marc Gual, Soro y Álvaro Vázquez. Mientras, en Oviedo el Rayo Majadahonda se ponía 1-3 y dificultaba la permanencia matemática de los rojillos que, para lograrla, tenían que ganar en La Romareda. El Numancia rozó el gol tras una buena jugada en la que Guillermo se plantó solo delante de Ratón y, tras regatear al portero, no logró rematar bien, sacando Dorado in extremis sobre la línea de gol. De nuevo el delantero vasco lo intentó con una volea algo escorado. Los rojillos volvían a encontrarse, con buenos minutos de combinaciones, pero el tiempo corría en su contra. A 5 minutos del final Álvaro Pombo disparó desde la frontal pero atrapó muy seguro Juan Carlos. Los cinco últimos minutos fueron de infarto para la afición Soriana. Empató el Oviedo 3-3 ante el Rayo, lo que salvaba a los rojillos. El Numancia buscaba el gol, pero también el Zaragoza tenía peligro al contraataque. No se movió el marcador hasta el final. Sí lo hizo el del Carlos Tartiere, con el 4-3 de los carbayones en el descuento, que certificaba matemáticamente la salvación del Numancia, cuyos jugadores celebraron en el césped y con la afición desplazada la agónica salvación.