"No cambies de ruedas"

Lorenzo y Mamen son voluntarios de la asociación de personas con lesión medular y discapacidad física de Castilla-La Mancha (Aspaym). Ambos, en silla de ruedas, han formado parte este martes en Toledo de un control de drogas, alcohol y velocidad de la Guardia Civil de Tráfico.

La conducción con #AlcoholyOtrasDrogas provoca más accidentes, más muertes y lesiones más graves. Esta semana se controlará a casi 200.000 personas en la #CampañaControl pero la mejor forma de llegar y concienciar es de tú a tú. Pilar del Real, #ObservatorioNalSeguridadVial #DGT pic.twitter.com/5ZXtUyGAoe — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 3 de junio de 2019

Explican a los conductores la importancia de tener cuidado en la carretera, no tomar nada antes y durante la conducción, evitar el móvil, etc; la mayoría atiende a sus advertencias, pero no todos: "Algunos ponen la pega de que tienen prisa y tal, de todas formas es un minuto o dos minuto, la mayoría te escuchan, sí".

Durante toda la semana va a permanecer activada la operación de la DGT contra el consumo de alcohol y drogas. Escucha el reportaje grabado por la Cadena SER en el kilómetro 11 de la CM-401.