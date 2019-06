'A las puertas de la selectividad'

Quedan ya pocos días. Han sido muchos años hasta llegar a este momento. Has tenido que tomar ya muchas decisiones y en poco más de una semana la suerte, aparentemente, estará echada. Pocos días te separan de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU), más conocida como Selectividad.

En estos días previos imagino que te habrán dado todo tipo de consejos. Yo quisiera limitarme a los fundamentales. Confía en ti y en tus posibilidades: si has llegado hasta aquí es porque tus profesores consideran que estás preparado para la Universidad. Sé ordenado: repasa tus esquemas y las claves que has trabajado en este último año. Descansa y aliméntate bien: llegar cansados o desfallecidos a la prueba es la peor garantía de éxito posible. Y, sobre todo, intenta sacar los mejores resultados posibles según tu nivel de capacidad pero sabiendo que las calificaciones que obtengas no son un augurio de tu futuro.

No, la PevAU no determina tu futuro, solo es un paso más en tu vida. El futuro no está escrito en ningún lado y tú debes mantenerte flexible ante las muchas posibilidades que se abrirán todavía ante ti. No consideres un fracaso no entrar en el primer grado universitario que tuvieras en tu mente y concéntrate, llegado el momento, en encontrar los aspectos positivos de las opciones que estén a tu alcance, en aprovechar las diferentes experiencias de aprendizaje que se te ofrecerán y en ser una persona con una educación integral y un fuerte sentido de la profesionalidad, más allá de que estudies un grado u otro.

Para ello quizás convendría que todos nos relajáramos: muchos padres tenemos ciertas carreras idealizadas y, sin embargo, la felicidad no se encuentra en los pasillos de una facultad más que en las aulas de cualquier otra titulación. Hoy la presión por encontrar la titulación que facilitará la inserción laboral de nuestros hijos e hijas es muy grande pero debemos ejercer cierta resistencia a los cantos de sirena: obtener un trabajo digno y que nos haga felices no depende de haber estudiado una u otra carrera universitaria sino de las cualidades personales del propio estudiante y del entorno en el cual busque su inserción laboral.

Recuerda: la Selectividad no determina tu futuro. Tu futuro lo escribes tú.