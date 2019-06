El PSPV ve "poca voluntad" en Ciudadanos, mientras el PP da por hecho su apoyo

En la Diputación, el pleno ordinario de junio se ha celebrado con la vista puesta en las negociaciones para conformar la nueva corporación que, como todo apunta, tendrá lugar arrancando la segunda quincena de julio, una vez resueltos los recursos pendientes.

Aunque aún falta otro pleno previo al de investidura, los ánimos eran ya de balance, pero también de cábalas tras el empate a última hora a 14 diputados entre PP y PSOE y los 2 en manos de Ciudadanos y el restante de Compromís, que no cierran la puerta aún a ningún escenario.

La de este miércoles ha sido una sesión marcada por las declaraciones antes y después del pleno y por la ausencia del presidente en funciones, el popular César Sánchez, diputado electo por el Congreso, a quien le requerían compromisos en Madrid, una vez descartado por él mismo repetir al frente de la institución provincial.

El todavía portavoz popular, Carlos Castillo, traslada una visión "muy optimista". Asegura que "desde el momento en que ayer la dirección nacional de Ciudadanos confirmó al PP como socio prioritario", es "lógico" que sea un gobierno del PP con el apoyo político de Ciudadanos el que gobierne la Diputación. Advierte de que "el primer interesado en que así sea es Ciudadanos", por coherencia con su propio discurso electoral.

Pero los socialistas no dan nada aún por perdido. Insisten en que son la fuerza más votada, en que han empatado a escaños y en que se necesita desalojar al PP. Eso sí, ya no ven "mucha voluntad en Ciudadanos" después de las últimas líneas rojas planteadas por la formación, pero continúan "en la disposición para dialogar" y no serán ellos quienes pongan "condiciones", asegura Toni Francés, relevo de José Chulvi en el grupo.

También por un cambio de dinámica apuesta Compromís, que seguirá con un solo diputado, y que se reivindica como próximo líder de la oposición para ser "la voz de la regeneración en la Diputación". Gerard Fullana, el actual portavoz, en una asamblea que precisamente la coalición celebrará en Orba este miércoles, se postulará para ser esa voz.

Lamenta Fullana la factura electoral que les ha pasado a su grupo separar las elecciones locales de las autonómicas, pero anuncia que afrontarán la nueva legislatura "con muchísima energía y con más experiencia porque ya tienen trabajado avanzado".

Desde Esquerra Unida, borrada de esa próxima corporación, su única representante ahora, Raquel Pérez, tendrá que aplazar el discurso de despedida que hoy llevaba preparado a ese último pleno escoba, en el que se reservará un espacio para que los portavoces de cada grupo den su adiós.