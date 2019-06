Freno a la picaresca de racós y barracas

El Ayuntamiento obligará a las Hogueras a garantizar que no alquilen a terceros el suelo municipal que se les cede durante las fiestas. Es una medida con la que se busca atajar la picaresca por la que muchos racós subarriendan sus espacios a locales de ocio bajo manga y que ya el año pasado denunciaron varias asociaciones de vecinos. El edil de Fiestas, José Ramón González, asegura que "conocen de sobra" cuáles son y ha indicado que a sus responsables "ya se les ha advertido" de manera directa.

El concejal ha explicado que el consistorio cede el suelo a la Hoguera de forma gratuita para que instalen tanto el monumento como a sus racós y ha insistido en que se va a incluir ahora una cláusula por la que "queda claro", dice José Ramón González, que no pueden "ceder ni alquilar el suelo". Quien no cumpla, tendrá "consecuencias", aunque el edil no ha especificado qué medidas se adoptarán contra quien no cumpla . Ahora los premisos están en fase de expediente administrativo. El concejal garantiza un "seguimiento" sobre todo en aquellas en las que se ha constatado que lo realizan como práctica reiterativa cada junio.

Por cierto, que este fin de semana es fin de semana de mascletàs fuera de concurso a cargo de la pirotecnia Fernández de Redován el sábado y de Hermanos Sirvent el domingo.

Las mascletàs

Para las que se van a lanzar dentro de concurso, a partir del sábado 15 de junio, González ha recordado que en esta edición se ha incrementado el presupuesto a los 6.000 euros, igual que en Castelló y Valencia, lo que ha hecho que el Ayuntamiento haya recibido más ofertas que disponibilidad. Además, los vecinos del entorno de Luceros han recibido ya las comunicaciones con las medidas de seguridad que aconsejan mantener ventanas cerradas y no presenciar los disparos desde los balcones.

El edil de Fiestas que ha recordado que las mascetàs van a seguir celebrándose en Luceros, porque es donde "la mayoría de los alicantinos quiere que se celebren", dice, a pesar del delicado estado de conservación de la fuente de la Plaza de los Luceros, y que una vez finalicen las Hogueras se procederá a su rehabilitación. "Se trabaja continuamente en su conservación" ha remarcado y "no es la primera vez" que se hará una.

Declaraciones del edil de Fiestas tras la presentación de la segunda edición del 'Premio Amstel Unas Hogueras de Categoría', que abre la participación en esta ocasión a las 50 barracas con premios de hasta 10.000 euros.