Ana Belén: "Alicante me pone de muy buen humor"

Ana Belén regresó hace unos meses al primer plano de la escena musical y lo hizo con un nuevo disco titulado ‘VIDA’. Para este trabajo ha contado con grandes colaboraciones con temas escritos por el que aún hoy es su compañero sentimental, Victor Manuel, o por Jorge Drexler, Dani Martín, Rozalén o Joaquín Sabina.

Ana Belén tiene un amplio repertorio con grandes canciones que forman parte de la memoria colectiva de los españoles. Desde hacía once años la interprete no publicaba canciones inéditas, aunque no ha parado en estos años ya que publicó en el año 2011 ‘A los Hombres que Amé’ y en 2017 ‘Dual’. “Fue así porque en esta época es muy difícil encontrar canciones inéditas, yo no soy autora por lo que cada vez me cuesta más trabajo recopilar canciones” nos explicaba la cantante.

Este nuevo disco ha contado con la producción de su hijo David San José, de quien dice que trabajar con él es muy fácil. “Llevo no sé cuántos discos con él. Tiene un carácter muy parecido a Victor, es un tío muy pausado y sabe mucho de música” nos decía Ana.

Esta imparable artista la hemos podido ver en el cine en películas clave del cine español o en el teatro con obras clásicas y contemporáneas. En el mundo de la música su trayectoria se completa con más de 25 discos editados, colaboraciones o discos en directo.

En Alicante podremos verla este sábado 8 de junio sobre las tablas del Teatro Principal de Alicante, una ciudad que le pone de muy buen humor como bien nos decía al inicio de la entrevista.

Aquí tienes la charla que hemos tenido con Ana Belén en el programa Hoy Por Hoy Alicante.