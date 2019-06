Los vecinos de Turón protestan contra el abandono del valle ante la Junta General

400 vecinos del Valle de Turón se han trasladado hasta Oviedo para protestar frente a la sede de la Junta general del Principado (JGPA) por la falta de inversiones en una zona, tradicionalmente minera, que se siente olvidada. Suman al declive del empleo por el fin del carbón, las constantes incomunicaciones que sufren por carretera cada vez que la lluvia provoca inundaciones en el tramo de Peñule, en la parroquia de Figaredo. Ante esta situación, les ponen deberes a los diputados electos que iniciarán en breve la nueva legislatura en el parlamento autonómico a los que advierten de que si no hay soluciones, volverán a saber de ellos.

Bajo la consigna de “Turón existe”, tanto niños como adultos del valle y de la parroquia de Figaredo, en Mieres, que han fletado siete autobuses para acudir a la protesta frente a la sede del parlamento autonómico han pedido a los nuevos diputados que inician ahora la legislatura, el dragado y la limpieza inmediata del río Turón, e inversiones en el tramo de Peñule, y también la reparación del firme que da acceso al valle tanto en la parte baja (en el tramo Cortina-Figaredo) como en la zona de Urbiés.

Silvia Suárez, presidenta de la asociación Mejoras del Valle, habla de auténtico abandono y “no se les puede llenar la boca de siempre decir la España vacía y hay que ayudar a los pueblos y que cuando necesitamos algo, miren para otro lado; o como en este caso, en el de las inundaciones esté el proyecto hecho, y no esté licitado porque no hay dinero. Dinero que se cambió para otro sitio. Hay privilegios y nosotros no lo vamos a consentir”

Turón es sin duda, uno de los territorios más castigados por la reconversión minera. Javier Besteiro, de la asociación de vecinos El Carmín- El Lago, pone como ejemplo de la degradación de los pueblos del valle la situación de La Cuadriella, lugar por cierto, donde se ubicaba la fracasada planta de Diasa Pharma. Según Besteiro “En Turón hace dos años había muchas minas, y ahora hay basura y ruinas. Porque todo lo que trajeron para la Cuadriella, está ahí. Podéis ir y mirarlo. Nos han cerrado todas las empresas, no dejaron un puesto de trabajo”. Los vecinos ya anuncian que no se conformarán si una vez formado el nuevo gobierno en Asturias, no se les tiene en cuenta. Anuncian que volverán a la calle si es necesario.