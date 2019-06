Pere Ribera, más de 40 años de arte con conciencia

Primero el trabajo mental y, luego, la ejecución. El pintor, escultor y grabador castellonense Pere Ribera ha desmitificado en los micrófonos de Radio Castellón Cadena Ser la idea de la inspiración instantánea de todo artista y ha confesado que él, antes de ponerse manos a la obra, realiza un gran trabajo mental en el que pule la idea y escoge la técnica en la que ejecutarla. Ribera ha asegurado que el proceso previo a la elaboración de su arte es “la labor menos popular” y reconoce que “es más que crítico” con su trabajo. “Soy inquisidor. He destruído mucha obra que ya estaba finalizada porque no puedo dejar salir del taller un trabajo firmado por mí que no me convenza”, dice.

Pere Ribera, nacido en la Vall d’Uixó, ha charlado sobre su trayectoria artística en el programa ‘A vivir que son dos días Castellón’. Ribera desarrolla desde 1972 su actividad artística en el campo de la pintura, la escultura y el grabado, interrelacionando su arte con temas de gran interés actual como la ecología o la paz, añadiendo aspectos didácticos o de concienciación a través del arte. Además, realiza esculturas performance, charlas y talleres en distintos centros educativos con respecto a estos temas. Ribera también ha dedicado tiempo a la ilustración, al decorado para teatro y zarzuelas, ha realizado carteles conmemorativos o alusivos a eventos culturales.