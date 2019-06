La calamitosa temporada realizada por el CD Tenerife queda para el recuerdo y lo único que deja es la deseada permanencia por la que el equipo blanquiazul ha estado peleando con un proyecto que fue confeccionado para lograr otros objetivos bien distintos.

Toca ahora por parte de la dirección deportiva del club encabezada por Víctor Moreno el construir un proyecto para la campaña venidera en el que no se caiga en los mismos errores que la que finalizará el próximo domingo con el encuentro que los blanquiazules jugarán ante el Zaragoza.

Un partido en el que no estará Uros Racic, concentrado con su selección y que servirá de despedida para el tinerfeño Jorge Sáenz, quien vestirá los colores del Valencia el curso próximo. Pero no serán los únicos movimientos de salida, puesto que hasta once son las bajas que podría presentar el actual plantel para la próxima temporada.

Elady Zorrilla, en la agenda blanquiazul

En lo que a las nuevas caras se refiere, varios son los objetivos que se ha marcado en su hoja de ruta el director deportivo de la entidad blanquiazul. El último que se ha conocido es el del delantero Eladio Zorrilla, que en la actualidad milita en las filas del FC Cartagena y que el próximo mes cumplirá 29 años. Ha participado en 36 encuentros de la liga regular con su actual club, aportando 21 tantos a su equipo con el que se encuentra disputando la fase de ascenso a segunda división.

Milla, con varias propuestas de primera

Tendrá complicado el Tenerife retener a Luís Milla. El centrocampista, aunque tiene contrato en vigor con el conjunto blanquiazul, cuenta con diversas ofertas siendo alguna de clubes de primera división. Es otra de las tareas que tendrá que gestionar Víctor Moreno toda vez que el rendimiento del madrileño ha sido de lo poco bueno en el global del plantel.