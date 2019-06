Ana Carrasco y Beatriz Neila, sangre española en el Mundial SSP 300

La próxima cita del Mundial de Superbike tendrá lugar en el circuito de Jerez-Ángel Nieto este fin de semana. Un buen escenario donde nuestras chicas de la categoría de Supersport 300 disfrutarán de la sensación de competir en la carrera de casa y luchar por conseguir buenos resultados. Ana Carrasco, que compagina la competición con sus estudios de Derecho y ya sabe lo que es ganar un Mundial, y Beatriz Neila, joven de Madrid, estudiante de bachillerato de solo 17 pero con experiencia en competición desde los 8 años, nos hablan, entre otras cosas, de su experiencia en el campeonato y de sus aspiraciones en la carrera de Jerez.

¿Cómo viviste el Mundial que ganó el año pasado Ana Carrasco?

Beartriz Neila: Lo seguí con mucha alegría y pasión. Me hizo mucha ilusión ver cómo Ana fue capaz de luchar y ganar el Mundial. Creo que esto nos ha abierto las puertas a otras chicas, porque nos hace pensar que si ella lo ha conseguido, nosotras también podemos lograrlo. Llevo mucho tiempo en las carreras. Cuando me bajo la visera del casco, no pienso en si soy inferior o me voy a hacer daño. Al revés, lo que pienso es en tratar de ganar a los chicos.

¿Crees que tu título ha abierto las puertas a otras chicas?

Ana Carrasco: Espero que mi Mundial sí haya servido de algo. Cuando cruzo la puerta del circuito, soy un piloto, no pienso en si hay chicos o chicas, pienso como un piloto y ya está. Pero sí que es cierto que si consigo resultados, es una ayuda a que la gente confíe más en este mundo y en el que las chicas tengamos más oportunidades.

Tú que tienes más experiencia, ¿qué le aconsejarías a Beatriz?

A.C.: Beatriz es una chica con talento. El primer año es muy difícil por varios motivos, especialmente en los circuitos nuevos. Yo le diría que intente que su compañero de equipo la ayude a encontrar la línea. En Jerez le será más fácil que en otros circuitos.

¿Cómo ha sido tu llegada al Mundial?

B.N.: Al principio todo es complicado. Recuerdo que en la primera carrera se me hizo muy difícil. Sabía que sería duro, pero no tanto, la verdad. Creo que lo que tengo que hacer es aprender a fijarme menos en los rivales y tratar de aprender los circuitos nuevos. Espero que cada vez vaya mejor.

¿Es Jerez una carrera especial para vosotras?

A.C.: Jerez me gusta mucho. Además, hicimos pretemporada rodando mucho más rápido que el primer año que corrimos allí. Es la carrera de casa y estaría bien hacer un buen resultado.

B.N.: Es un circuito que me encanta y he rodado bastante rápido.

¿Qué esperas de la cita en el circuito andaluz?

B.N.: Va ser una carrera supe apretada hasta el final y aconsejo al público que venga y se quede hasta que acaben todas las carreras, porque valdrá la pena.

A.C.: ¡Será un carrerón! Este año hay muchos pilotos españoles con opciones en todas las cilindradas. Todos conocemos la pista y estaremos en posición de luchar por la victoria. Será un buen fin de semana para los pilotos españoles y para la gente que venga a vernos.

Manuel González, líder del mundial de Supersport300

Manuel González se está confirmando como uno de los pilotos con más futuro en el Mundial de Superbike y este año está demostrando su clase en Supersport 300, campeonato del que es líder tras ganar las dos primeras carreras de la temporada.

La afición por la competición de Manuel González, conocido en el ambiente como Manugas, es herencia de su padre, que fue piloto amateur y que desde muy pequeño lo acompañó a los circuitos.

Nacido en Torrelodones (Madrid), Manuel tiene 17 años y comenzó a competir con solo 5 años con minimotos. En 2011 tomó parte en la Cuna de Campeones, donde acabó segundo, antes de pasar a MiniGP, y en 2013 estuvo en el Nacional de 80. En 2016 ya corrió el Campeonato de España de Moto3 y la Red Bull Rockies Cup, antes de adjudicarse en 2017 la European Talent Cup.

El año pasado hizo la SSP 300 y acabó tres carreras en el podio y este 2019 es el líder provisional tras adjudicarse las dos primeras carreras de la temporada.

Estudia primero de bachillerato en la sede del CAR de Madrid, de forma que puede alternar los estudios y sus entrenamientos.

¿Satisfecho de estar en el Mundial de Supersport 300?

Sí, mucho. Tras ganar la European Talent Cup, categoría englobada en el FIM Repsol, pensé que acabaría en Moto3. Ganar la European Talent Cup no me sirvió de mucho y para seguir adelante me pedían mucho dinero. Sinceramente estoy encantado de estar en Supersport 300.

¿Cuál es tu experiencia en esta categoría?

El año pasado acabé sexto con tres podios y también tres ceros en mi casillero. La verdad es que fue muy difícil, porque la Yamaha no era la moto más competitiva, pero por otra parte creo que me ayudó a mejorar mi pilotaje.

¿Cómo has acabado este año en un equipo de referencia (ParkinGO) y uno de los más potentes de la categoría?

Este y otros equipos contactaron conmigo cuando acabó la temporada y concretamente el Team ParquinGo lo hizo por Instagram. La verdad es que estoy supercontento de estar aquí.

Una categoría con motos de marcas y características técnicas diferentes.

Sí, pero esta temporada hay mucha igualdad. Las marcas están más igualadas que el año pasado. Las Yamaha han mejorado, las Kawa han bajado un poco y las KTM, de chasis, frenos y suspensiones, parece que funcionan bien. Yo no me puedo quejar, porque mi Kawasaki es una moto que va muy bien, una moto ganadora. Además, mi equipo hace un gran trabajo y con respecto al resto de las Kawasaki de la parrilla me veo muy bien.

¿Qué aspecto destacarías en tu pilotaje?

Frenando me defiendo, siempre se me ha dado bien frenar entrando en curva y nunca me ha sido muy difícil adelantar.

¿Tu punto débil?

Eso se ve mejor desde fuera. No soy perfecto y me queda mucho por aprender, pero tampoco creo que tenga un punto débil muy evidente.

¿Te ves campeón del mundo en SSP 300?

No, quedan muchas carreras. Daré todo lo que pueda, lucharé hasta el final, pero es muy importante ser regular. Cuando gané la European Talent Cup fue por mi regularidad, por estar siempre entre los cinco primeros. Aquí en SSP 300 he empezado bien, pero no me tengo que volver loco. Son pocas carreras y hay que estar siempre ahí.

¿Cuál es tu piloto favorito en la categoría de Superbike?

Álvaro Bautista siempre me ha gustado mucho y ya en MotoGP lo hacía muy bien. Pero he visto videos de cómo entrena Rea y la verdad es que me parece buenísimo. Sabía que es un pilotazo, pero viendo lo que veo, cuando entrena, alucino.

¿Te ves un futuro piloto de Superbike?

Me gustaría. Es una categoría que cada día es más conocida. A pesar de que en España no está a la altura de MotoGP, cada vez se conoce más, tiene más seguidores. En MotoGP hay muchos pilotos españoles y es más difícil destacar, en Superbike no hay tantos.