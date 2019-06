"Espero que ésto sea el inicio de algo prometedor"

Durante las tres próximas temporadas Manolo Cadenas será el entrenador del ABANCA Ademar en lo que será su tercera etapa al frente del banquillo marista. Las cosas han cambiado y el entrenador de Valdevimbre tiene en esta ocasión la misión de volver a hacer del equipo marista uno de los grandes de la Liga Asobal.

En su presentación el propio Manolo Cadenas ha reconocido que esta vez no ha sido nada fácil tomar la decisión de volver a su casa:” La segunda vez que volví al Ademar estaba más ilusionado que nunca. Ahora no era tan fácil pero es muy difícil decir que no al Ademar. Sé que no es fácil responder a las expectativas hay mucha responsabilidad que me ocupa y me preocupa. Espero que la preocupación me ayude a dar el impulso que necesita el equipo. Espero que esto sea el inicio de algo prometedor”

Si hay una cosa en la que seguro que no ha cambiado Manolo Cadenas a lo largo de su carrera profesional es en su espíritu competitivo. Cierto es que él no ha hecho la plantilla que va a entrenar pero no quiere para nada hablar de temporada de transición: “Somos el Ademar y tenemos que salir a ganar cualquier partido”

Manolo Cadenas también analizaba lo que pueden aportar dos jugadores que ya están cerrados de cara a la próxima temporada como es el caso de Patoski y de Feutchmann. Así hablaba del portero bielorruso:” El nivel de la portería es diferente. Dino Slavic ha mostrado su regularidad pero es cierto que nuestra portería va a ser más débil que la de la temporada pasada”. Y estaba convencido que el lateral chileno podía a portar cosas muy interesantes al equipo:” Es un buen jugador con experiencia. Más lateral qué central pero directo y con capacidad de finta”