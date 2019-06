Albert Puig sobre Lorenzo: "Necesita encontrar el compromiso con la moto"

El 'Team Manager' del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, remarcó que el piloto español Marc Márquez "no pudo atacar al final como hace normalmente" en el pasado Gran Premio de Italia ya que no estaba en su mejor "condición física", mientras que cree que es "una buena idea" que Jorge Lorenzo viaje a Japón para intentar solucionar los problemas de ergonomía con su moto.

"Marc (Márquez) estaba un poco limitado y tuvo que tomar algunas decisiones. No estaba tan cómodo como en otros circuitos por varias razones como su condición física, no pudo forzar mucho y al final no pudo atacar como hace normalmente. Pero terminar segundo por delante de otro piloto Ducati y conseguir algunos puntos fue positivo", señaló Puig en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

El expiloto celebró que el ilerdense haya podido "ampliar su ventaja en el campeonato en cuatro puntos más". "Significa que estamos progresando. Este fin de semana no estaba al cien por cien físicamente e hizo un gran esfuerzo para superar la situación. Apreciamos todo su esfuerzo", apuntó.

Para el catalán, la del domingo en Mugello fue "una gran carrera, con muchos pilotos en el grupo delantero". "Sabíamos que se decidiría en la última vuelta y hubo algunos movimientos duros", expresó, satisfecho por el rendimiento de la Honda. "Era importante comprobar las mejoras que hemos hecho en un 'circuito Ducati', en el que lo más importante es la velocidad punta y la potencia", expresó.

En lo negativo, una vez más, estuvo el rendimiento de un Jorge Lorenzo al que "todavía le cuesta" y que "necesita encontrar el compromiso con la moto". "Tiene que seguir trabajando. Sigue concentrado y motivado, y eso es lo principal", indicó.

"Decidimos intentar mejorar los problemas de ergonomía de Jorge organizando un viaje a Japón porque pensamos que sería una buena idea hablar directamente con los ingenieros y analizar más en profundidad los problemas que tiene, intentando conseguir una posición mejor para él en la moto", sentenció Puig.