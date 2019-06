VOX no propiciará un gobierno de centroderecha sin negociar con Ciudadanos

VOX no favorecerá la formación de un eventual gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en Murcia si no participa de forma activa en las negociaciones postelectorales con las dos formaciones, y no sólo con el Partido Popular, según ha subrayado este miércoles en declaraciones a EFE su secretario general en la región, Pascual Salvador Hernández.

Hernández ha hecho estas declaraciones a raíz del "veto" que ha impuesto a VOX en este proceso de negociación previo a la constitución de la Asamblea Regional el partido naranja, que mantiene conversaciones ya con el PP y hará lo propio, a partir del próximo lunes, con el PSOE, ganador de las elecciones autonómicas.

La dirigente de Cs, Isabel Franco, ha insistido este miércoles a Efe que solo se sentará a negociar con PP y PSOE, y que, en ningún caso, lo hará con VOX.

El secretario general de VOX y candidato a la presidencia de Murcia en los comicios del 26 de mayo ha incidido en la idea de que, si Cs no les llama a negociar, los cuatro diputados de su partido no propiciarán la constitución de un gobierno de centroderecha "ni por activa ni por pasiva", es decir, dando su apoyo a los 22 diputados que suman PP y Cs o favoreciendo la investidura con la abstención.

"Que lo tengan bien claro, siempre lo hemos dicho: no vamos a darles un cheque en blanco ni vamos a aceptar cualquier cosa sin sentarnos a negociar con los dos", ha subrayado el diputado electo, quien opina que la experiencia de Andalucía les ha servido para constatar que "se ha abusado un poco de la confianza, y muchos acuerdos han quedado en papel mojado".

Según él, VOX ha conseguido una "muy relevante" entrada en las instituciones en esta última convocatoria electoral, se sienten en la obligación de "no defraudar" la confianza de los ciudadanos, en el caso de Murcia de 61.000 votantes en las autonómicas, y eso les lleva a tener que ser menos "voluntariosos y confiados" que en el pacto andaluz.

Ha informado, además, de que en los diez días transcurridos desde el 26 de mayo solo se ha producido un contacto informal, vía teléfono, entre el PP y VOX a nivel regional que esperan formalizar en una reunión a finales de esta semana, en la que los dirigentes de la formación de Santiago Abascal confían negociar su presencia en el Parlamento.

Entre otras propuestas, VOX planteará la necesidad de tener presencia en la mesa de la Asamblea Regional, ya que no estar representado, a su juicio, en ese órgano sería una "anomalía democrática".

"Para VOX es muy importante que el día 11 estemos en la mesa, como han estado siempre todos los partidos con representación en la Asamblea Regional", ha añadido Hernández, quien interpretaría la hipotética ausencia de su partido en este órgano de la Cámara como una negativa a pactar con su partido la investidura del nuevo presidente murciano.

No obstante, ha subrayado que no se ha producido aún ninguna conversación formal "para bajar al detalle" y que el único contacto entre los dos partidos tuvo lugar a iniciativa del PP y, exclusivamente, para trasladarles por teléfono la voluntad de hablar.

Para la décima legislatura, el dirigente de VOX en la región avanza una "labor fiscalizadora" al gobierno de los cuatro diputados de su formación, que harán un "seguimiento muy exhaustivo para poner sobre la mesa los asuntos que preocupan a los ciudadanos".

Pascual Salvador Hernández ha abogado por recuperar en el Parlamento la voz discordante, "sin complejos y con sentido común", puesto que en la pasada legislatura "se aprobaba todo por consenso y eso es una anomalía democrática".

"Tiene que haber una voz discordante y no vamos a traicionar nuestros principios ni valores", ha subrayado a EFE Hernández, quien concluye: "venimos a solucionar problemas y no a crearlos, como ha hecho en los últimos años la clase política".