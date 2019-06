11 días tras las elecciones, 11 claves de la negociación

11 días después de las elecciones: así están las cosas para llegar a un pacto regional que de el gobierno de la CARM a PP o a PSOE. Damos 11 claves.

1. Fran Hervías, secretario de organización de Cs, sí estuvo el lunes en Murcia.

Repartió tareas y dio algunas ordenes. La principal es una obviedad: "seguir la línea que ha marcado Madrid": programa y luego negociación "pero no una subasta".

2. Orden clave de Madrid: "Ni una foto con VOX".

Algo con lo que isabel Franco se siente cómoda y ha pedido "que no la saquen de ahí". La razón es que Ciudadanos, según varios dirigentes, tiene que "huir de la foto de la plaza de Colón". La ultima clave de Hervías es la conocida: el PP como socio preferencial pero -ojo- "sin cerrar ninguna puerta al PSOE hasta el último momento".

3. En Ciudadanos están molestos "con la actitud de Conesa y Lopez Miras".

"A lo mejor hay que recordarles quien tiene la llave de la gobernabilidad", dice un miembro de Ciudadanos a la SER. Y otro añade: "No están siendo serios. Y se creen que estamos igual que hace cuatro años cuando acababamos de llegar". Y no es así: El partido está más fuerte, más conformado, aseguran, que ya no son "recien llegados a la política". "No puede ser", asegura otro naranja, "que un lider político le mande dos whatsapps a Isabel (Franco) y ya hable de contacto con ciudadanos.

4. Le preguntamos a varios negociadores oficiales y no oficiales en todos los partidos. ¿hay conversaciones?

Ninguno lo reconoce pero sí. Ha habido contactos discretos: "sobre todo es el PP el que más se está moviendo", nos dicen todos.

5. ¿La clave va a ser “quien da mas”?

En esos contactos discretos ya se ha hablado "de pasada", pero se ha hablado - incluso- de consejerías: educación es una de las piezas más cotizadas. Se ha hablado de bajadas de impuestos, asunto en el que "el PSOE estaría dispuesto a ceder" para tener un gesto con ciudadanos.

6. ¿Quien ha contactado con quien?

Hoy se ven PP y ciudadanos en público por primera vez pero ya ha habido varios "tanteos". Conesa también ha hablado con Franco pero brevemente. Según ha sabido Radio Murcia, un negociador del PSOE contactará con un representante de C´s en los proximos dos días como paso previo a una reunión "de alto nivel" la semana que viene. EL PP ya ha hablado -brevemente, pero en varias ocasiones- con VOX pero ciudadanos no, y "no lo pensamos hacer", aseguran.

7. La clave no es ciudadanos, es VOX

Se puede dar el caso de que López Miras consiga el apoyo de ciudadano y saque... ¡23 votos en contra! Los de PSOE Podemos y... VOX. El partido de Abascal ha amagado ya con votar en contra en la investidura popular: "el harakiri político" del que habló Abascal.

8. ¿como va a conseguir el PP que VOX les apoye?

Teodoro García ya lo consiguió en Andalucía. Y se va a intentar otra vez la vía andaluza. Eso, a pesar de que muchos dirigentes populares saben, porque lo cuenta el propio García Egea, que la negociación con Ortega Smith fue "de locos, cada día decían una cosa y había que ir calmándolos"

9. ¿Cuentan con perder la comunidad?

Sí. En el PP hay "pavor" a esta circunstancia, dice un veterano popular. El enfado de VOX con ciudadanos "puede hacer que al final ciudadanos se eche en manos del PSOE". y no se fían.

10. ¿Irá Ciudadanos a por el PSOE si VOX torpedea el acuerdo de centro derecha?

Preguntados por esta circunstancia, en Ciudadanos no se salen de lo marcado por Madrid: "El PP es socio preferencial, pero eso no quiere decir que no vayamos a hablar con el PSOE".

11. El gesto de Conesa

De momento no se produce pero Ciudadanos está esperando un gesto del lider socialista. Es la clave ahora mismo para un gobierno de centro izquierda. Reconocen que ya no piden al PSOE que reniegue de Sanchez porque saben que Conesa es un "hombre de aparato" y no lo va a hacer. El problema es que el gesto es decir que aplicaría el 155 en Cataluña si vuelven los problemas allí. Dirigentes socialistas consultados sobre este asunto señalan que es "un escollo realmente importante".