Durante el fin de semana hemos padecido una saturación en torno a la noticia de la muerte del futbolista José Antonio Reyes. Homenajes, recuerdo a su trayectoria profesional... En todos los medios de comunicación y no sólo en el apartado deportivo. En todos los informativos y en todas la emisoras de radio y de televisión.

No se ha dicho ni una sola palabra sobre su responsabilidad pues las investigaciones indican que circulaba a gran velocidad con un vehículo de gran cilindrada, irresponsable y temerario con resultado de muerte. Su propia muerte, pero también la de otro joven de 23 años, que tenía toda la vida por delante y del que nadie ha dicho ni media palabra.

Sí, los futbolistas son los “dioses intocables” y con ellos los medios de comunicación se olvidan de su obligación de información veraz a la sociedad. Repiten las mismas palabras y hasta las mismas imágenes.

No tienen el mismo tratamiento a otro tipo de personajes públicos cuando tienen problemas al volante y se difunden sin pudor los casos de tasas de alcohol de personajes de la política con tanta presión e insistencia que provocan su dimisión, y con personajes de las artes o de la cultura. Pero con los futbolistas, no. Son los nuevos dioses ¿honorables e intachables?.

Si eres futbolista rico y famoso “ciertas cosas las tienes permitidas” y la sociedad lo tolera. No hay críticas, a pesar de circular a más de 200 km por hora. Me imagino como deben sentirse todas las personas víctimas de accidente de tráfico ante estos escenarios, que se oculten las imprudencias y la falta de responsabilidad, no hace las carreteras más seguras.

Pero quiero también pensar por un momento en la familia y las personas queridas del otro joven fallecido. Nadie le ha nombrado, ni le han hecho homenajes, ni le recuerdan y él sí ha sido una víctima de un comportamiento irresponsable.

Hacer un uso seguro de la carretera nos afecta a todas las personas. Incluso a los dioses intocables.