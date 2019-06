La banda revelación Derby Motoreta's Burrito Kachimba da la bienvenida al Palencia Sonora

Continúan estos días las propuestas que sirven como prólogo al programa del Festival Palencia Sonora, cuya decimosexta edición comenzará en el Parque del Sotillo este viernes, 7 de junio, y se extenderá hasta el domingo 9. Así, y tras la actuación de la BeeBrass Ensemble esta tarde, la fiesta musical abierta a toda la ciudad prosigue mañana con el concierto de bienvenida, a cargo de una de las bandas revelación del último año, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. La propuesta tendrá lugar, si las condiciones climatológicas lo permiten, en el exterior del Universonoro (Calle San Juan de Dios, 5), con acceso gratuito y a las 21.30 horas.

El grupo sevillano está considerado como el padre de la “kinkidelia”, movimiento que fusiona el mundo estético estridente de las películas kinki de los 80 y el folclore flamenco. Sus miembros, procedentes de formaciones como The Milkyway Espress, Quentin Gas y Los Zíngaros, Furia Trinidad o Jambalayaband, tienen como objetivo recuperar la herencia del rock andaluz de los setenta y aderezarlo con mucho descaro. En su estilo no falta el garage rock o la psicodelia del XXI de grupos como King Gizzard & The Lizard Wizard, Temples o The Oh Sees.

El cartel de Palencia Sonora 2019 está compuesto por 34 bandas y artistas, que en esta decimosexta edición llenarán de música no solamente el recinto principal, situado en el Parque del Sotillo, sino también distintos lugares del centro histórico de la ciudad, como las plazas Pío XII, Mayor, San Miguel y San Antolín o la Calle Marqués de Albaida del 7 al 9 de junio.

El viernes, 7 de junio, por el Parque del Sotillo pasarán grupos como Zahara, Iván Ferreiro, Viva Suecia o Roosevelt, entre otros. Por su parte, la jornada del sábado, 8 de junio, ofrecerá las actuaciones de bandas como Novedades Carminha, La Casa Azul, Monarchy o Ladilla Rusa. Enric Montefusco y Monterrosa despedirán esta decimosexta edición ya el domingo, 9 de junio, en la Plaza San Antolín.